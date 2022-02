Le Jt de France 2 reconnait à moitié sa fausse information au sujet de l'Île aux Serpents

Souvenez-vous, le jeudi 25.02.22, une grande majorité de médias français dont France 2 mais aussi la Voix du Nord, Le Parisien, BFM TV, L'Express, Huffington Post, Libération, Nice matin, Le Monde.., ... Avaient repris la propagande selon laquelle les soldats de l'île ukrainienne aux Serpents avaient préféré mourir sous les bombardements que de se rendre aux Russes. Dès le 25.02.22, nous avions fait oeuvre de vérification des sources d'information et mis en perspective la propagande russe ou information russe, c'est selon.

- [MAJ] Prise de l'Île aux Serpents par les Russes et Fake News. Les Jt de France 2 de 13h et 20h déclarent que les soldats ukrainiens ont tous été tués, les médias russes disent qu'ils se sont rendus

Il s'avère bien que les informations russes étaient exactes et non de la propagande. Les services des gardes-frontières ukrainiens ont fini par reconnaître que les soldats (ils étaient en fait 83) avaient été faits prisonniers et non des martyrs comme la propagande ukrainienne relayée par les médias pro-atlantistes l'avaient amplifié sans l'ombre d'une vérification. Même Le Monde, le lendemain matin, en date du 26.02.22, continuait à considérer la propagande ukrainienne comme une information véridique alors qu'un communiqué des autorités ukrainiennes reconnaissaient les faits :

"Nous avons de fortes convictions que tous les défenseurs ukrainiens de l'île de Zmiiniy sont peut-être vivants. Le SBGSU et les forces armées, comme l'ensemble de l'Ukraine, ont reçu l'espoir que tous les défenseurs de Zmiiny sont vivants.

Les médias russes ont rapporté que les militaires ukrainiens présents sur l'île, qui étaient temporairement occupés par la Russie à Sébastopol, avaient été envoyés à Sébastopol.

Les informations préliminaires selon lesquelles les gardes-frontières seraient morts sont arrivées avant que les défenseurs ne perdent le contact..."

- Ìle aux Serpents. Selon RT, l'Ukraine a reconnu que ses gardes frontières n'avaient pas été tués par des bombardements russes. Il s'agirait d'une fausse information !

- RT 26.02.22Moscow and Kiev issue update on Ukrainian border guards reported killed

("Moscou et Kiev font le point sur les gardes-frontières ukrainiens qui auraient été tués")



Ce nest que le lundi 28.02.22 que la chaîne dite de service publique, France 2, organiquement liée à l'Etat, a reconnu à moitié sa fausse information en moins de 30 secondes à 20h20 à la fin du Jt. Autant dire que la propagande a déjà fait son oeuvre dans les cerveaux disponibles et que cette confession présentant à priori certaines erreurs ne répararera pas la désinformation provoquée et les mensonges véhiculées auprès de l'opinion publique, l'impact médiatique en étant sériezsement atténué.



Déclaration de la présentatrice du Jt de 20h du 28.02.22 qui lit sur son prompteur :

(20h20)

"Les autorités ukrainiennes ont annoncé que les soldats de l'île aux Serpents avaient survécu aux bombardements russes jeudi. Il serait prisonnier. Leur échange radio

avec le navire russe qui les menaçait avait ému l'Ukraine. Le président ukrainien avait annoncé en faire des héros nationaux à titre posthume. "



Pourquoi, pouvons nos dire que cette déclaration est sujette à caution ? Car l'enregistrement en question diffusée par les services ukrainiens auraient été un faux selon Checknews de Libération qui a pourtant validé la mort des 13 soldats ukrainiens :



- Libération 25.02.22 «Allez vous faire foutre !»: que sait-on des dernières paroles de soldats ukrainiens devenus héros en défendant l’île aux Serpents?

"la bande-son a été ajoutée via un autre contenu TikTok posté auparavant. Elle consiste en un montage de l’enregistrement de l’échange. Au-delà de cet enregistrement «greffé» à la vidéo, le son original de cette séquence comprend plusieurs commentaires du soldat en train de filmer. Lequel conclut, d’après une traduction obtenue par CheckNews : «Eh ben putain, on vit vraiment sur une île merveilleuse»."



Vous aurez bien compris que les forces atlantistes et de l'OTAN ont tout intérêt à supprimer les médias russes de la circulation des ondes européennes et atlantistes pour dérouler leur fiction narrative à loisir avec des fausses informations à la pelle comme durant les guerres atlantistes monstrueuses en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen...



"Une fake news est une fausse information qui n'est pas cautionnée par les autorités".



L'Europe dont la France est en état de guerre contre les Russes en Ukraine et les médias marchent au pas comme outre-manche oû la BBC a diffusé la même fausse information sans l'ombre de la moindre vérification déontologique.



Il est clair que les médias russes et leur propagande (qu'il ne faudrait pas minimiser) constituent des empêcheurs de formater les cerveaux disponibles en rond, en carré et autres formes géométriques que l'on souhaitera leur donner. Bienvenue dans la nouvelle dictature où la liberté d'expression risque d'être bientôt totalement bannie sous prétexte de lutte contre les "complotistes" et autres "malades mentaux" ?



Pourtant, la dialectique informationnelle nécessiterait de prendre en compte et de mettre en perspective les différents points de vue à l'oeuvre dans le conflit d'oû qu'ils viennent. Il sera semble-t-il de plus en plus difficile de faire ce travail dans l'UE comme en Russie. Les camps en présence se radicalisent et ce n'est jamais très bon pour la prétendue démocratie.