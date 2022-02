Le Mossad reprend ses marques à Ankara à la faveur du rapprochement israélo-turc

AI, 27.02.22

Alors que se confirme une dynamique de dialogues régionaux tous azimuts, Israël et la Turquie se joignent eux aussi au ballet des réconciliations en reprenant les discussions et des visites officielles. Entraînant ainsi leurs services de renseignement, le Mossad et le MIT, à relancer également leur coopération...

