Le NHS England supprime une vidéo trompeuse sur les statistiques de la Covid qui visait à influencer les parents pour qu'ils vaccinent leurs enfants (Unherd)

Le NHS England supprime une vidéo trompeuse sur les statistiques de la Covid

Article originel : NHS England deletes misleading Covid stats video

Par Dr Robert Hugues*

Unherd, 10.02.22





Le NHS a supprimé une vidéo affirmant que 1 % des enfants atteints de Covid sont hospitalisés. Au début du mois, NHS England a diffusé sur Twitter une vidéo à son demi-million d'abonnés pour tenter de promouvoir le vaccin contre la Covid auprès des enfants. La vidéo citait une série de statistiques inquiétantes, mais inexactes, sur les risques que la Covid représente apparemment pour les enfants : un enfant sur cent sera suffisamment malade avec la Covid pour être admis à l'hôpital ; 136 enfants au Royaume-Uni sont morts du Covid-19, et 117 000 enfants souffrent d'un long covid. La réponse est devenue virale, attirant les re-tweets de certains des plus grands influenceurs de la santé publique en ligne, qui ont partagé le rapport avec leurs centaines de milliers d'adeptes, le qualifiant de "message important", d'"excellent document", d'"excellente vidéo", et l'utilisant pour faire pression sur le JCVI : "Quand pourrons-nous protéger nos enfants ?", et alerter les gens sur "la désinformation qui existe", sans doute avec de bonnes intentions.

Mais lorsque j'ai regardé la vidéo, je me suis sentie très inquiète et confuse. En tant que parent et scientifique ayant participé à des recherches sur la durée et la gravité des symptômes de la Covid chez les enfants, les statistiques citées n'avaient aucun sens pour moi. L'idée que 1 % des enfants atteints de la covid sont hospitalisés pour cette maladie n'a pas passé le " test de l'odeur ". Je sais à quel point les débats sur les symptômes prolongés après une infection par la Covid ont été controversés, et de même les défis que représente l'estimation de la mortalité due à la covid chez les enfants. L'idée de diffuser des chiffres fiables à ce sujet semblait donc étrange, surtout de la part du NHS England. De plus, le partage puissant - et important - d'une histoire de " long covid " chez un enfant de 11 ans semblait en contradiction avec les recommandations actuelles du Royaume-Uni en matière de vaccination, qui ne conseillent pas actuellement la vaccination de ce groupe d'âge. En tant que parent d'un enfant de 8 et 6 ans, je ne savais pas ce que j'étais censé faire de cette "information". D'autant plus que j'étais consciente qu'il n'existe actuellement aucune preuve démontrant que la vaccination prévient le "long Covid" chez les enfants. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est la réaction de NHS England et de nombreux commentateurs lorsque j'ai soulevé ces points sur Twitter et avec NHS England directement. J'ai travaillé auparavant dans le gouvernement, où chaque statistique qui figurait dans les communications officielles ou dans un discours ministériel était accompagnée d'une "note de méthode" pour l'expliquer si on me le demandait. Pourtant, @NHSEngland a fait preuve d'un silence assourdissant lorsque moi-même et d'autres personnes avons posé la question.

Plusieurs personnes étaient d'accord avec moi, et m'ont expliqué pourquoi ces chiffres étaient au mieux dépassés depuis longtemps et risquaient de saper la confiance dans la communication et l'adoption des vaccins. Mais d'autres ont semblé s'acharner, louant à la fois le contenu et le ton du message lorsqu'ils ont été contestés, et orientant la discussion vers un sujet important, mais différent, sur les mérites de l'extension de la vaccination Covid aux enfants plutôt que sur la nécessité d'une communication précise et honnête sur la vaccination. J'ai eu l'impression que certains, y compris des "experts" influents, estimaient que l'exactitude des chiffres utilisés était secondaire par rapport aux objectifs de plaidoyer, c'est-à-dire que la fin (promouvoir l'adoption du vaccin) justifiait les moyens (utiliser des statistiques inexactes et émotives et des histoires fortes). Cela me semble être un terrain extrêmement dangereux, surtout compte tenu de ce que nous savons de l'importance de la confiance dans les vaccins et de leur utilisation, et des récentes baisses inquiétantes de la vaccination des enfants. Ayant soulevé cette question auprès du régulateur des statistiques, j'ai été soulagé de recevoir aujourd'hui le message suivant :

Il est important que les chiffres fournis par NHSE&I soient exacts et fiables. Dans ce cas, l'affirmation faite dans la vidéo ne répondait pas à ces attentes - nous avons contacté NHSE&I qui a reconnu que les données étaient historiques et présentaient des lacunes méthodologiques. Nous sommes donc heureux que le contenu ait été retiré de Twitter.

- Office for Statistics Régulateur Il a fallu quatre jours, plus de 150 000 vues et plusieurs centaines de milliers de partages et d'impressions pour que NHS England supprime enfin le tweet. J'espère qu'en temps voulu, ces enquêtes conduiront à des améliorations dans le processus par lequel les statistiques, en particulier sur une question aussi importante que la vaccination des enfants, sont vérifiées, idéalement avant, plutôt qu'après, la publication/diffusion.

* Le Dr Robert Hughes est chargé de recherche clinique au département de la santé de la population de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Il tweete à l'adresse @R_Hughes1.