Le numéro un français Gaël Monfils attribue ses récents forfaits à un effet indésirable du rappel du vaccin Covid. L'homme de 35 ans évoque un "problème de santé", alors que son compatriote Jérémy Chardy a lui aussi eu des problèmes après sa vaccination l'été dernier (Daily Mail)

Le numéro un français Gaël Monfils attribue ses récents forfaits à un effet indésirable du rappel du vaccin Covid. L'homme de 35 ans évoque un "problème de santé", alors que son compatriote Jérémy Chardy a lui aussi eu des problèmes après sa vaccination l'été dernier.

Article originel : French No 1 Gael Monfils blames adverse reaction to Covid booster for his recent withdrawals, with 35-year-old citing 'health glitch' as compatriot Jeremy Chardy also struggles after getting vaccinated last summer

Daily Mail, 22.02.22