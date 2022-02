Le despote françafricain Sassou Nguesso serait à nouveau soigné en Suisse (Mondafrique)

Le lanceur d’alerte souvent bien informé, Bienvenu Mabilemono, indique que le président Sassou serait soigné actuellement en Suisse.

Même si la Télévision congolaise indique le contraire, avec des reportages qui laissent penser que le président congolais serait de retour au bercail après le Sommet Afrique-Europe des 17 et 18 février, à Bruxelles, ce dernier a pris la destination de la Suisse, et plus précisément de la Clinique La Prairie (CLP), à Clarens, non loin de Montreux. La presse helvétique est d’ailleurs à la recherche de plus amplesi nformations, notamment les reporters du quotidien « Le Temps »...

