Le président Zelensky suggère que l'Ukraine pourrait se doter d'armes nucléaires pour contrer la Russie, Poutine répond (Daily Wire)

Le président Zelensky suggère que l'Ukraine pourrait se doter d'armes nucléaires pour contrer la Russie, Poutine répond Article originel : President Zelensky Suggests Ukraine May Pursue Nuclear Weapons To Counter Russia, Putin Responds Par Ryan Saavedra Daily Wire, 23.02.22

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a semblé suggérer, à la fin de la semaine dernière, que son pays pourrait se doter d'armes nucléaires pour se défendre contre l'agression russe, alors que le président russe Vladimir Poutine envoie des forces dans les régions séparatistes d'Ukraine qu'il a reconnues comme indépendantes depuis cette semaine.



Lorsque la guerre froide a pris fin, l'Ukraine a pris possession d'environ 5 000 armes nucléaires de l'Union soviétique effondrée qui étaient stockées sur son sol, ce qui en fait le troisième pays le plus doté en armes nucléaires sur terre.



"Les États-Unis et la Russie ont donc conclu un accord en 1994, connu sous le nom de Mémorandum de Budapest sur les garanties de sécurité, en vertu duquel l'Ukraine devait remettre ses armes nucléaires en échange de ces garanties de sécurité", rapporte le Washington Post. "L'accord n'est pas un traité officiel. Il n'est pas juridiquement contraignant et ne comporte pas de mécanisme d'application. Et s'il fournit des garanties de sécurité, il n'inclut pas de promesses spécifiques concernant une éventuelle invasion."

a déclaré Zelensky à la conférence sur la sécurité de Munich, samedi :

Je veux croire que le traité de l'Atlantique Nord et l'article 5 seront plus efficaces que le mémorandum de Budapest.

L'Ukraine a reçu des garanties de sécurité pour l'abandon de la troisième capacité nucléaire du monde. Nous n'avons pas cette arme. Nous n'avons pas non plus de sécurité. Nous n'avons pas non plus une partie du territoire de notre État dont la superficie est plus grande que celle de la Suisse, des Pays-Bas ou de la Belgique. Et le plus important - nous n'avons pas des millions de citoyens. Nous n'avons pas tout cela.

Par conséquent, nous avons quelque chose. Le droit d'exiger le passage d'une politique d'apaisement à l'assurance de garanties de sécurité et de paix.

Depuis 2014, l'Ukraine a essayé à trois reprises de convoquer des consultations avec les États garants du Mémorandum de Budapest. Trois fois sans succès. Aujourd'hui, l'Ukraine va le faire pour la quatrième fois. Moi, en tant que président, je le ferai pour la première fois. Mais l'Ukraine et moi-même le faisons pour la dernière fois. Je lance des consultations dans le cadre du Mémorandum de Budapest. Le ministre des Affaires étrangères a été chargé de les convoquer. Si elles ne se reproduisent pas ou si leurs résultats ne garantissent pas la sécurité de notre pays, l'Ukraine sera en droit de penser que le Mémorandum de Budapest ne fonctionne pas et que toutes les décisions globales de 1994 sont remises en question.