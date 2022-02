Le secrétaire général de l'OTAN nommé à la tête de la banque centrale de Norvège (Regjeringen.no)

Jens Stoltenberg nommé à la tête de la banque centrale

Article originel : Jens Stoltenberg utnevnt som sentralbanksjef

Regjeringen.no, 4.02.22

Communiqué de presse | Dato : 04.02.2022

| N° : 6/2022

Jens Stoltenberg a été nommé chef de la banque centrale et chef du hovedstyre des banques norvégiennes pour une période de six ans. Ida Wolden Bache a été nommée chef à moyen terme de la banque centrale à partir du 1er mars 2022 jusqu'à la nomination de Stoltenberg.

- J'ai voulu trouver la meilleure banque centrale pour la Norvège, et j'ai essayé de trouver Jens Stoltenberg. La combinaison d'une formation en économie, d'une expérience de la coopération et d'un rôle de premier plan en Norvège fait de lui un très bon choix en tant que plus haut dirigeant de la Norges Bank, une institution qui accomplit d'importantes tâches de coopération en notre nom à tous", déclare le ministre des finances Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Jens Stoltenberg est un économiste diplômé de l'Université d'Oslo en 1987. Avant cela, il a mené une longue carrière dans la politique norvégienne, notamment en tant que membre du parti travailliste, ministre d'État, ministre des finances et ministre de l'énergie.

On espère que la date de sa nomination se situera autour du 1er décembre, mais elle sera encore fixée à la signature de son contrat de travail à court terme.

M. Stoltenberg quittera ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN à la fin du mois de septembre 2022.

L'actuel directeur de la Banque centrale, Øystein Olsen, a accepté de prendre ses fonctions le 1er mars 2022, tandis que la directrice adjointe de la Banque centrale, Ida Wolden Bache, a été nommée au Conseil d'État pour assurer l'intérim de la Banque centrale à partir du 1er mars 2022 et que Jens Stoltenberg a été nommé.

Une réunion de presse avec le ministre des finances Trygve Slagsvold Vedum et Jens Stoltenberg aura lieu aujourd'hui à 12h30 à Marmorhallen. Le ministre des finances sera présent physiquement, tandis que Stoltenberg participera numériquement.