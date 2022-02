Le sénateur Johnson (R-Wis) demande des réponses au secrétaire du DoD, Lloyd Austin III, au sujet des allégations de lanceurs d'alertes concernant des données relatives au vaccin contre la COVID-19 (TrialSite News)

Le sénateur Johnson (R-Wis) demande des réponses au secrétaire du DoD, Lloyd Austin III, au sujet des allégations de lanceurs d'alertes concernant des données relatives au vaccin contre la COVID-19 Article originel : Sen. Johnson (R-Wis) Seeks Answers from DoD Secretary Lloyd Austin III about Whistleblower Allegations of COVID-19 Vaccine-Related Data TrialSite News, 5.02.22

Le 24 janvier, le sénateur Ron Johnson (R-Wis) a organisé une table ronde au Sénat étatsunien, invitant plusieurs médecins et scientifiques critiques du récit officiel de la COVID-19 à discuter de leurs points de vue sur la pandémie - Mary Beth Pfeiffer, écrivant pour TrialSite, a couvert cet événement. Quelle est la performance réelle des vaccins COVID-19, par exemple ? Sont-ils suffisamment sûrs et efficaces dans cette réponse globale à la pandémie ? Ou sont-ils à l'origine d'un nombre inacceptable d'événements indésirables graves sous-déclarés ? Le sénateur Johnson a entendu au cours de cette journée un avocat présent, Thomas Renz, qui représente trois lanceurs d'alerte du ministère de la Défense (DoD). Le sénateur Johnson a pris connaissance de données qui, si elles sont exactes, révèlent une augmentation inquiétante des problèmes de santé et des événements liés au programme de vaccination de masse contre la COVID-19, dans le cadre duquel les membres du service du DoD ont été mandatés pour se faire vacciner entièrement contre la COVID-19. Un peu plus d'une semaine plus tard, le sénateur Johnson a envoyé une lettre au secrétaire étatsunien du ministère de la Défense, Lloyd J. Austin, III, pour lui faire part de ses préoccupations concernant ces données. En plus de partager cette lettre, TrialSite résume certaines des principales conclusions, tout en informant des alternatives...

