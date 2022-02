Le vaccin (ou les doses répétées) affaiblit-il notre système immunitaire ? (TCW)

Le vaccin (ou les doses répétées) affaiblit-il notre système immunitaire ? Article originel : Is the vaccine (or repeated doses) weakening our immune systems? Par Kathy Gyngell TCW, 7.02.22

Bien que je pose cette question en tant que profane, elle ne semble pas déraisonnable. Elle est la suivante :

Quelle est la cause exacte de l'augmentation du risque d'infection après une vaccination, dont le Daily Sceptic a fait état la semaine dernière ?

Traduction française : Les données de l'UKHSA montrent une augmentation du risque d'infection à la suite de la troisième dose, exacerbée par la campagne de vaccination pendant la vague Omicron (Daily Sceptic)



À partir des données les plus récentes du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA pour les personnes ayant reçu une triple dose de vaccin et d'autres données du NHS publiées sur les personnes ayant reçu une double dose de vaccin, le Daily Sceptic a pu établir les taux d'infection par statut vaccinal ainsi que l'efficacité vaccinale non ajustée pour les personnes ayant reçu deux ou trois doses. La conclusion à laquelle ils sont parvenus est que les taux d'infection continuent d'être considérablement plus élevés chez les vaccinés, qu'ils aient reçu deux ou trois doses, ce qui se traduit par ce qu'ils décrivent comme des " estimations non ajustées de l'efficacité du vaccin très négatives ". (Mes italiques)

Leur rapport souligne que ces chiffres sont des taux pour 100 000 et qu'ils prennent donc déjà en compte les différentes tailles des cohortes, ce qui signifie que leur conclusion n'est pas due au fait qu'il y a plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées dans la population, et que ce facteur est pleinement pris en compte. Vous pouvez lire l'analyse complète ici. (traduction française ici)

Il n'y a pas que ce rapport - qui confirme les preuves anecdotiques quotidiennes que je reçois au sujet de personnes que je sais doublement ou triplement vaccinées et qui attrappent la Covid, en particulier depuis que le rappel a été déployé avec tant de détermination - il y a aussi les rapports sur l'augmentation des cas dans certains des pays les plus vaccinés, notamment Israël. Même si Jacob Rees-Mogg et le Guardian, entre autres, veulent vraiment croire que ce sont les non-vaccinés qui réquisitionnent tous les ventilateurs disponibles, ce n'est pas le cas, comme Will Jones l'a déjà exposé.

Samedi, le Dr Jones a fait état de la récente déclaration dramatique du professeur Yaakov Jerris, directeur d'un service de coronavirus dans un hôpital israélien, qui a déclaré qu'entre 70 et 80 % des cas graves dans son hôpital étaient entièrement vaccinés et que le vaccin n'avait "aucune importance pour les maladies graves".

- Note de SLT : Lire "80 % des cas de COVID grave sont entièrement vaccinés", déclare le directeur de l'hôpital Ichilov (Israel National News)

Tout cela m'amène à la question d'un phénomène appelé "Antibody Dependent Enhancement" dont j'ai entendu parler pour la première fois lorsque Mike Yeadon en a parlé en avril dernier lors d'une question posée par James Delingpole.

- Note de SLT : lire aussi : Vaccins contre la COVID-19 : doit-on s'inquiéter du risque de maladie aggravée chez les personnes vaccinées ? (Vidal.fr)

Ce terme fait référence à la possibilité que les anticorps induits par le vaccin dans le corps augmentent en quelque sorte (au lieu d'atténuer) l'infection lorsque vous l'attrapez réellement, ou si ces anticorps originaux n'aggravent pas l'infection, les rappels ultérieurs peuvent le faire.

Cela pourrait-il être la raison de la vague d'infections et de maladies liées aux covidés ? Cela pourrait-il même être la raison de l'augmentation choquante des maladies post-vaccinales que Neville Hodgkinson a rapportée ici la semaine dernière.

Si tel est le cas, les chercheurs et les producteurs de vaccins de thérapie génique étaient-ils conscients de ce risque ?



Tout cela rend la bataille autour de la publication par la FDA de tous les documents relatifs à l'homologation du vaccin Comirnaty contre la COVID de Pfizer d'autant plus importante. Leur volonté de garder leurs dossiers secrets pendant 75 ans soulève la question de savoir ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions.