Les C.D.C. ne publient pas une grande partie des données Covid qu'ils collectent (New York Times)

Les C.D.C. ne publient pas une grande partie des données Covid qu'ils collectent. Article originel : The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. New York Times, 21.02.22

Depuis plus d'un an, les Centers for Disease Control and Prevention recueillent des données sur les hospitalisations pour cause de Covid-19 aux États-Unis et les ventilent par âge, origine ethnique et statut vaccinal. Mais la plupart de ces informations n'ont pas été rendues publiques.

Lorsque les C.D.C. ont publié les premières données significatives sur l'efficacité des rappels chez les adultes de moins de 65 ans il y a deux semaines, ils ont omis les chiffres pour une énorme partie de cette population : Les 18-49 ans, le groupe le moins susceptible de bénéficier d'injections supplémentaires, car les deux premières doses les protègent déjà bien...