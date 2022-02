Les données sur les vaccins contre la Covid disparaissent (Substack)

Les données sur les vaccins disparaissent Article originel : Data about the vaccines is disappearing Alex Berenson Substack, 17.02.22

Le pays vient de déclarer que les vaccins à ARNm fonctionnent si bien que les données brutes montrant leur efficacité ne seront plus publiées.

Je veux dire que l'Écosse ÉTAIT l'un des pays les plus transparents.

L'Ecosse est l'un des pays les plus transparents sur les vaccins Covid.

"Déformé" signifie capturé d'écran pour que tout le monde puisse le voir (bien que, soupir, je ne sois pas plus un anti-vaxxer qu'une personne qui a enquêté sur la thalidomide en 1965 n'est un "anti-médecin").

13 des 104 personnes décédées de la Covid en Écosse au cours de la semaine se terminant le 4 février n'avaient pas été vaccinées. Au cours des 4 semaines se terminant le 4 février, 61 des 478 personnes n'étaient pas vaccinées. (C'est l'équivalent d'environ 30 000 décès aux États-Unis).

En d'autres termes, près de 9 personnes sur 10 qui meurent en Écosse sont vaccinées, et la grande majorité d'entre elles sont renforcées. Et les décès restent obstinément élevés, même si Omicron est beaucoup plus bénin.

L'Écosse fait partie d'une poignée de pays à avoir publié des données à ce niveau de détail. Je soupçonne que les autres suivront son exemple.

L'expérience inédite du vaccin contre la Covid est terminée. C'est terminé. C'est un échec.

Les autorités connaissent la vérité aussi bien que quiconque.

Elles adoptent la seule ligne de conduite possible : mettre fin aux mandats, cacher les chiffres bruts et espérer qu'il n'y aura pas de problèmes à long terme et que tout le monde oubliera.

Oh oui, et essayer de censurer tous ceux qui refusent.