Les vaccins n'ont pas réussi à empêcher la propagation de la Covid, conclut une étude israélienne (Daily Sceptic)

Les vaccins n'ont pas réussi à empêcher la propagation de la Covid, conclut une étude israélienne Article originel : Vaccines Have Failed to Prevent the Spread of Covid, Israeli Study Concludes Par Will Jones Daily Sceptic, 21.02.22

Une étude israélienne a examiné la différence entre une quatrième dose de vaccin contre la Covid et une troisième dose.

L'étude était limitée aux travailleurs de la santé ayant reçu trois doses de vaccin, et plus précisément à ceux dont les taux d'anticorps se situaient dans les 40 % inférieurs des taux d'anticorps de la cohorte (un groupe comprenant environ 29 % de la cohorte). Sur les 1 050 travailleurs de la santé éligibles, 154 ont reçu une quatrième dose Pfizer et 120 Moderna. Les autres formaient un groupe témoin à triple dose.

En mesurant les niveaux d'anticorps, les chercheurs ont constaté une augmentation d'environ 10 fois après la quatrième dose, rétablissant les anticorps aux niveaux maximaux atteints après la troisième dose, sans toutefois les dépasser.

À l'origine, l'étude visait uniquement à mesurer les taux d'anticorps et d'autres indicateurs d'immunogénicité. Cependant, la vague d'Omicron dans le pays était si importante que, bien qu'il s'agisse d'une petite étude, suffisamment d'infections se sont produites dans les groupes d'étude pour permettre une estimation de l'efficacité du vaccin. Les participants ont été soumis à un test PCR chaque semaine. Les chercheurs ont signalé que les infections de "rupture" étaient fréquentes et que, bien que bénignes, elles présentaient des charges virales élevées. Au cours de la période d'étude, 25 % des groupes témoins (triple dose) ont été testés positifs, contre 18 à 20 % des groupes ayant reçu quatre doses. L'efficacité de la quatrième dose de vaccin par rapport à la triple dose contre les infections positives à la PCR n'était donc que de 11 à 30 % - bien que la petite taille de la population ait conduit à de larges intervalles de confiance allant de moins 43 % à 55 %.

Dans les groupes ayant reçu quatre doses, on a enregistré 52 poussées infectieuses, dont 39 (75%) ont été classées comme symptomatiques. L'efficacité du vaccin contre la maladie symptomatique a été estimée à 31-43%, mais là encore avec de larges intervalles de confiance.

Selon les chercheurs, les symptômes de toutes les infections positives à la PCR étaient généralement "négligeables" et, dans de nombreux cas, les infections "n'auraient pas été testées ou signalées sans la surveillance active". Pourtant, ces personnes avaient des charges virales relativement élevées (Ct autour de 25), et étaient donc vraisemblablement infectieuses. Ainsi, avec un quart des travailleurs de la santé triplement vaccinés et un cinquième des travailleurs de la santé quadruplement vaccinés qui ont été infectés et apparemment infectieux pendant la vague, les chercheurs concluent que le programme de vaccination est un échec car il n'empêche pas la propagation de la Covid : "Le principal objectif de la vaccination [des travailleurs de la santé] n'a pas été atteint". Cependant, l'efficacité apparente contre la maladie grave et le décès signifie que les personnes âgées et vulnérables pourraient bénéficier d'une quatrième dose de vaccin, disent-ils.

L'étude a également porté sur la sécurité. Elle a révélé que 80 % des personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer et 40 % de celles ayant reçu le vaccin de Moderna ont fait état d'un certain type de réaction indésirable, bien qu'aucune n'ait été classée comme grave. Les effets indésirables sont résumés dans le tableau ci-dessous.