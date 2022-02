Lettre du NEJM : L'immunité naturelle est hautement protectrice contre plusieurs souches de la COVID (TrialSite News)

Lettre du NEJM : L'immunité naturelle est hautement protectrice contre plusieurs souches de la COVID

Article originel : NEJM Letter: Natural Immunity Is Highly Protective Against Multiple COVID Strains

TrialSite News, 11.02.22



Les auteurs d'une vaste étude évaluée par des pairs sur la protection immunitaire naturelle contre la COVID-19 au Qatar - une population relativement petite et fortement surveillée de moins de 3 millions de personnes - affirment dans une lettre publiée mercredi par le New England Journal of Medicine que les personnes précédemment infectées ont très peu de chances d'être infectées une seconde fois.

Les auteurs de l'étude du Qatar : L'immunité naturelle est efficace contre les variantes connues

Les auteurs ont également indiqué que leurs recherches montrent que l'immunité naturelle offre une protection large et durable, au moins comparable à celle des vaccins, contre une variété de variants.

Toutefois, même l'immunité naturelle est plus vulnérable à la variante omicron, hautement transmissible mais moins virulente, qui domine aujourd'hui le nombre de cas et envahit certaines des populations les plus fortement vaccinées du monde.

Une protection de 90 % contre la réinfection alpha, une efficacité d'environ 60 % contre le variant omicron

"Dans l'ensemble, dans une étude de base de données nationale au Qatar, nous avons constaté que l'efficacité d'une infection antérieure dans la prévention de la réinfection par les variants alpha, bêta et delta du SRAS-CoV-2 était robuste (à environ 90 %), des résultats qui ont confirmé les estimations antérieures" ...



Lire la suite