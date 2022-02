Lettre ouverte à Justin Trudeau depuis qu'il a revendiqué le droit de geler les comptes bancaires de tout le monde (Off Guardian)

Lettre ouverte à Justin Trudeau (depuis qu'il a revendiqué le droit de geler les comptes bancaires de tout le monde) Article originel : Open Letter to Justin Trudeau (Since he claimed the right to freeze everybody’s bank accounts) Trevor de Trimley Off-Guardian, 19.02.22

Cher Justin Trudeau,

Comment faites-vous ? C'est comme si vous étiez un médium doué d'une capacité intuitive bien au-delà de la portée des gens normaux. Je n'aurais jamais su que les camionneurs étaient racistes rien qu'en les regardant, mais apparemment vous pouvez le repérer à un kilomètre à la ronde !

Et comment avez-vous su qu'ils avaient des "opinions inacceptables" sans jamais leur parler ? Génial ! Est-ce le résultat d'une formation spéciale ou êtes-vous né comme ça ?

Je dois avouer que je suis tellement vieux jeu que j'ai encore besoin que les racistes fassent ou disent quelque chose de raciste avant de savoir que j'ai affaire à eux. Ce matin, je chantais vos louanges à Mme Trevor à Trimley et elle a reconnu que vous aviez des dons particuliers. (En fait, elle a dit que vous aviez des besoins spéciaux, elle se trompe parfois).

Ma grande tante Mabel avait aussi ce don, mais malheureusement, c'était une autre époque et elle a été placée en institution. Peut-être qu'à votre mort, vous devriez laisser votre cerveau à "la science" ?

Mais je sais que vous êtes un homme occupé, alors je vais aller droit au but. Je dois vous dire que c'est Mme Trevor de Trimley qui m'a incité à vous écrire cette lettre.

Elle a attiré mon attention sur le fait qu'elle a récemment envoyé de l'argent (20 £ comme cadeau d'anniversaire) à un cousin qui a émigré au Canada en 1983, et elle s'inquiète maintenant, à juste titre, que Laurence ait pu dérailler depuis lors et rejoindre les rangs des centaines de milliers de Canadiens qui sont devenus racistes, misogynes et terroristes pendant votre mandat de premier ministre.

Entre vous et moi, j'ai toujours eu des doutes au sujet de "Larry aux longs cheveux" et je ne serais pas le moins du monde surpris de le voir arborer une bannière sur laquelle serait inscrit un langage provocateur de suprématie blanche, comme "liberté" (Oui, bien sûr, Larry, la liberté pour les Blancs comme vous, mais qu'en est-il de la liberté pour les gens qui aiment porter du noir dans les occasions sociales ?)



L'inquiétude de Mme Trevor de Trimley, bien sûr, est que ses largesses puissent être confondues avec le financement du terrorisme et que son compte bancaire puisse être gelé, ou pire, qu'elle puisse être expulsée du Women's Institute si son nom apparaît sur une liste de partisans des luttes de la classe ouvrière contre les puissants, et tout cela parce qu'elle a été inconsidérément généreuse envers une personne sans d'abord vérifier l'acceptabilité de ses opinions actuelles.

Je présente mes sincères excuses pour la nature généreuse de ma femme et je voudrais faire une suggestion qui, je l'espère, la compensera.

Pour nous aider, ainsi que d'autres non-Canadiens, à éviter de commettre des erreurs similaires à l'avenir, puis-je vous demander de mettre en place un système clair qui clarifie les opinions des Canadiens avec lesquels nous pouvons entrer en contact.



Je vous suggère de demander aux Canadiens de répondre à un simple questionnaire "opinions acceptables", peut-être sur une base hebdomadaire ? Si leurs réponses sont publiées en ligne, nous pourrons voir si nous finançons ou non le terrorisme lorsque nous leur envoyons de l'argent pour des causes caritatives qu'ils soutiennent, ou de l'argent pour les anniversaires et Noël, etc.



Voici les dix questions que je propose :

1. Aimez-vous Justin Trudeau ?

2. Admirez-vous Justin Trudeau ?

3. Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été membre d'un parti politique qui s'oppose à Justin Trudeau ?

4. Voulez-vous que Justin Trudeau détruise complètement l'économie canadienne pour vous éviter de vous sentir mal pendant une semaine ou deux ?

5. Pensez-vous que Justin Trudeau ressemble un tant soit peu à des Cubains célèbres ?

6. Pensez-vous que Justin Trudeau a raison (il ne devrait même pas avoir besoin de lire le reste de la question) de dire que le convoi de camionneurs constitue une situation d'urgence aussi grave que les Première et Deuxième Guerres mondiales ?

7. Pensez-vous que Justin Trudeau devrait rester caché pour le reste de sa vie, oui ou non ? (Il s'agit d'une question piège de Justin pour confondre tous ceux qui pensent pouvoir tricher au test).

8. Pouvez-vous, la main sur le cœur, affirmer que Justin Trudeau a raison de dire qu'il n'existe AUCUN traitement efficace contre la COVID, à l'exception des glorieux vaccins qui sauveront le monde ?

9. Le Canada ferait-il mieux d'abandonner complètement la démocratie et d'installer Justin Trudeau comme chef suprême ?

10. Aimeriez-vous voir Justin Trudeau comme président d'un gouvernement mondial unique ?



Mon système de notation serait le suivant :

10 réponses pro-Trudeau = opinions acceptables.

Moins que ça = Un goulag en Saskatchewan, ou juste en Saskatchewan, selon ce qui est le plus difficile à fuir.



Une fois de plus, veuillez accepter nos excuses et sachez que je suis entièrement d'accord avec votre position CONTRE le fait de vouloir que les gens meurent de la COVID, et CONTRE les racistes, les misogynes, les transphobes, les homophobes, les terroristes, et tout ce qui est impossible pour quiconque de soutenir publiquement, et sur lequel vous avez si intelligemment fondé votre idéologie politique.

Qui pourrait discuter avec succès de tout cela ? !!

Soyez assuré que toute erreur malencontreuse commise par Mme Trimley n'était qu'une négligence de son désir humain inné de donner généreusement aux personnes moins bien loties qu'elle et ne doit pas être interprétée comme une attitude hostile.