M6 et l'islam radical : "On nous a présenté un sujet factice" (Arrêts sur images)

M6 et l'islam radical : "On nous a présenté un sujet factice" Par Pauline Bock Arrêt sur images

Plusieurs musulmans avaient été contactés par "Zone interdite" pour "un documentaire sur la laïcité et le vivre-ensemble", et non sur l'islamisme

La présentatrice de M6 Ophélie Meunier et l'un des principaux interviewés d'un épisode de "Zone interdite" consacré à l'islam radical en France ont été placés sous protection policière après des menaces de mort, suite à la diffusion de l'émission, dimanche 23 janvier. Mais ce reportage fait également parler de lui car plusieurs personnes musulmanes dénoncent des "manipulations" et expliquent avoir été contactées... pour un "documentaire sur la laïcité et le vivre-ensemble", et non sur l'islam radical. "Arrêt sur images" a eu accès aux emails et messages trompeurs. Volet 1 de notre enquête sur ce numéro de "Zone interdite".

Lilia Bouziane révisait ses cours de droit dans le logement familial quand sa mère est tombée sur "Zone interdite" (M6),ce dimanche 23 janvier. ""Elle était en tachycardie. Elle regardait un documentaire sur les dangers de l'islam radical, et elle y voit sa fille ! Ce titre, ce sujet, ce n'est pas moi."" Comme de nombreuses personnes contactées par M6 (en l'occurrence, par la société de production Tony Comiti), pour cette enquête de "Zone interdite "intitulée ""Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État"", l'étudiante lyonnaise, qui porte le voile, pensait que le film était consacré ""à la laïcité et au vivre-ensemble"". C'est ainsi que la réalisatrice, Michaëlle Gagnet, lui avait présenté son sujet, dans un messag...

