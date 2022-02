Manifestation des routiers canadiens : Ottawa déclare l'état d'urgence

BBC, 7.02.22

Le maire de la capitale canadienne, Ottawa, a déclaré l'état d'urgence en réponse à plus d'une semaine de manifestations de routiers contre les restrictions imposées par Covid.

Jim Watson a déclaré que la ville était "en train de perdre cette bataille" et "complètement hors de contrôle".

Il a ajouté que les protestations constituaient une menace pour la sécurité des habitants. Des attaques ethniques ont également été signalées.

Le centre d'Ottawa a été paralysé, des véhicules et des tentes bloquant les routes.

Le "convoi de la liberté" a été déclenché par l'introduction, le mois dernier, d'une nouvelle règle selon laquelle tous les camionneurs doivent être vaccinés pour franchir la frontière entre les États-Unis et le Canada, mais les protestations se sont transformées en une contestation plus large des restrictions sanitaires de la Covid.

Les manifestants se sont depuis rassemblés dans le centre d'Ottawa, près de la colline du Parlement, et leurs revendications ont pris de l'ampleur : ils veulent mettre fin à tous les mandats de ce type dans tout le pays et s'opposer au gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau.

S'adressant à la station de radio canadienne CFRA, Watson a déclaré que les manifestants se comportaient de manière de plus en plus "insensible" en faisant continuellement "retentir des klaxons et des sirènes, [en allumant] des feux d'artifice et en transformant l'événement en une fête".

"Il est clair que nous sommes en infériorité numérique et que nous sommes en train de perdre cette bataille", a-t-il déclaré, ajoutant : "Cela doit être inversé - nous devons récupérer notre ville".

Le maire n'a pas donné de détails spécifiques sur les mesures qu'il pourrait imposer, mais la police a déclaré dimanche qu'elle renforcerait la répression, y compris les arrestations possibles de ceux qui cherchent à aider les manifestants en leur apportant des fournitures comme le carburant, le papier toilette et la nourriture...