Moscou réagit aux "fausses informations" US sur les évacuations de civils du Donbass (Sputniknews)

Dans la nuit du 18 au 19 février, plus de dix localités des "républiques autoproclamées" du Donbass ont été pilonnées. Près de 200 obus ont été tirés en RPD par l'armée ukrainienne depuis le début de cette journée, précise Édouard Bassourine.

Les autorités envisagent d'évacuer entre 500.000 et 700.000 personnes. Cela concerne en premier lieu les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pour l’instant plus de 30.000 personnes ont été évacuées depuis le Donbass vers la Russie en moins de 24 heures.