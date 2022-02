Olivier Véran : l’arbitraire droit de vie et de mort sociale 3.0 (France Soir)

TRIBUNE — Ce 15 février 2022, Olivier Véran et l’assurance maladie ont désactivé en toute illégalité des millions de Français sur la base d’un décret du 14 février, rendu après un avis du même jour de la Haute autorité de Santé, saisie trois jours avant, et un avis du conseil scientifique Covid-19 non encore divulgué, l’ensemble publié le même jour à six heures sur Légifrance.

Pas même un jour aura été laissé à nos concitoyens pour prendre leurs dispositions. Le passe des contrevenants à l’injonction vaccinale, pudiquement appelé « passe activité » sur l’application TousAnticovid, a été purement et simplement désactivé sans aucun préavis, du jour au jour même.

L’application immédiate et cavalière de ce texte, sans même attendre le lendemain de sa publication au Journal Officiel [1], outre son illégalité manifeste, témoigne de l’inconsidération profonde du ministre Olivier Véran envers ses concitoyens, bétail à vacciner coûte que coûte et désactivés par la télécommande du prince. Le citoyen, désactivable par simple mise à jour logicielle, est suspendu à des textes annoncés vaguement à l’avance et finalement adoptés en catastrophe pour le jour même.

[1] Si rien n'est prévu dans le texte lui-même, la date d'entrée en vigueur est déterminée en application de l'ordonnance du 20 février 2004 (et non plus en application du décret du 5 novembre 1870). La loi ou le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sur tout le territoire français...

