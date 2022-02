Omicron induira-t-il une immunité de groupe ou permettra-t-il au SRAS-CoV-2 de passer à des variants capables de potentialiser les ADE chez les vaccinés ? (TrialSite News)

Omicron induira-t-il une immunité de groupe ou permettra-t-il au SRAS-CoV-2 de passer à des variants capables de potentialiser les phénomèmes d'aggravation dépendantes des Anticorps (ADE) chez les vaccinés ?

Article originel : Will Omicron induce herd immunity or will it enable SARS-CoV-2 to transition into variants capable of potentiating ADE in vaccinees?

Par GeertVandenBossche 18 février 2022

TrialSite News, 18.02.22

Omicron pourrait-il se métamorphoser en un loup déguisé en mouton ?

Compte tenu des taux de couverture vaccinale élevés et en constante augmentation dans de nombreuses régions du monde, de la vaccination de masse des enfants et de la poursuite des campagnes de rappel, je suis d'avis qu'Omicron a la capacité d'évoluer vers un variant beaucoup moins bénin, que les mesures de prévention des infections soient ou non assouplies ou levées.

Un coronavirus (CoV) ne peut que se répliquer et muter. L'idée largement répandue selon laquelle, au cours d'une pandémie, les virus ont tendance à devenir plus infectieux mais moins virulents est un mythe - un mythe entretenu par ceux qui ne comprennent pas la dynamique évolutive d'une pandémie. Cette dernière dépend entièrement du résultat de l'interaction entre le virus et le système immunitaire de l'hôte au niveau de la population. Le respect de cette "règle" est le seul qualificatif nécessaire...

