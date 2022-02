Omicron : une nouvelle souche ayant fuité d'un laboratoire ?

Le nombre important de mutations sur le domaine codant pour la protéine Spike de la version omicron du SRARS-COV-2 laisse à penser qu'il pourrait s'agir non pas d'un variant mais bel et bien d'une nouvelle souche. Les chercheurs s'accordent à dire qu'Omicron est d'arrivée récente. Il a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud et au Botswana au début du mois de novembre 2021 ; "depuis, des tests rétrospectifs ont permis de trouver des échantillons plus anciens provenant de personnes en Angleterre les 1er et 3 novembre, et en Afrique du Sud, au Nigeria et aux États-Unis le 2 novembre. Une analyse du taux de mutation dans des centaines de génomes séquencés et de la vitesse à laquelle le virus s'est propagé dans les populations en décembre permet de dater son apparition peu de temps avant, vers la fin septembre ou le début octobre de l'année dernière. En Afrique australe, Omicron s'est probablement propagé de la province urbaine dense de Gauteng, entre Johannesburg et Pretoria, à d'autres provinces et au Botswana voisin." (Natutre, 28.01.22)



Selon Nature, "Where did Omicron come from ?" :

"Un peu plus de deux mois après avoir été repérée en Afrique du Sud, le variant Omicron du coronavirus SRAS-CoV-2 s'est répandue dans le monde entier plus rapidement que toutes les versions précédentes. Les scientifiques ont suivi sa trace dans plus de 120 pays, mais restent perplexes face à une question clé : d'où vient Omicron ? Il n'y a pas de voie de transmission transparente reliant Omicron à ses prédécesseurs. Au lieu de cela, le variant présente un ensemble inhabituel de mutations, qui ont évolué entièrement en dehors du champ de vision des chercheurs. Omicron est si différent des variants précédents, comme Alpha et Delta, que les virologues évolutionnistes estiment que son plus proche ancêtre génétique connu remonte probablement à plus d'un an, quelque temps après la mi-2020. "Il est sorti de nulle part", déclare Darren Martin, biologiste informaticien à l'université du Cap, en Afrique du Sud."



"Une autre caractéristique curieuse d'Omicron est que, d'un point de vue génomique, il se compose de trois sous-lignées distinctes (appelées BA.1, BA.2 et BA.3) qui semblent toutes avoir émergé à peu près en même temps - deux d'entre elles ont pris leur essor au niveau mondial. Cela signifie qu'Omicron a eu le temps de se diversifier avant que les scientifiques ne le remarquent. Toute théorie sur ses origines doit prendre en compte cette caractéristique, ainsi que le nombre de mutations, note Joel Wertheim, épidémiologiste moléculaire à l'université de Californie, à San Diego."

Nature ajoutant dans cet article (cité ci-dessus) qu'il a le "génome le plus fou" qui n'ait jamais été vu : "Ce qui caractérise Omicron, c'est son nombre remarquable de mutations. Martin en a entendu parler lorsqu'il a reçu un appel téléphonique de M. de Oliveira, qui lui a demandé d'examiner le génome du SRAS-CoV-2 le plus fou qu'il ait jamais vu. Le variant présente plus de 50 mutations par rapport au virus original du SRAS-CoV-2 isolé à Wuhan, en Chine (voir go.nature.com/32utxva). Une trentaine d'entre elles contribuent à modifier les acides aminés de la protéine spike, que le coronavirus utilise pour se fixer aux cellules et fusionner avec elles. Les variantes précédentes de l'inquiétude ne comportaient pas plus de dix mutations de ce type dans la protéine spike. Cela représente un nombre considérable de modifications".