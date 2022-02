Pourquoi l'effet "vacciné sain" est un mythe et ne peut expliquer les pics de mortalité au moment de la mise en place des vaccins (Daily Sceptic)

Pourquoi l'effet "vacciné sain" est un mythe et ne peut expliquer les pics de mortalité au moment de la mise en place des vaccins.

Par Will Jones

Daily Sceptic, 9.02.22

Récemment, le Daily Sceptic a publié un article du professeur Martin Neil, du professeur Norman Fenton et de la docteure Clare Craig explorant les incohérences des données de l'ONS sur les décès en fonction du statut vaccinal. Selon eux, ces incohérences révèlent une tendance inquiétante de la mortalité chez les vaccinés au cours de la période suivant la vaccination, tendance dissimulée par la catégorisation erronée des décès comme non-vaccinés. En particulier, un pic étrange de décès de non-Covidés chez les non-vaccinés est apparu après le déploiement de la vaccination dans chaque groupe d'âge (voir ci-dessous). Un tel pic doit être un artefact quelconque car il n'existe aucun mécanisme par lequel un programme de vaccination peut provoquer un pic de mortalité toutes causes confondues chez les personnes non vaccinées.

Dans son rapport de décembre, l'ONS a proposé une explication à ces étranges pics. Selon lui, il s'agit d'un effet vaccinal sain, c'est-à-dire qu'il résulte du fait que les personnes en moins bonne santé et celles proches de la mort (les moribonds) renoncent à la vaccination ou aux doses ultérieures, ce qui signifie que les plus vaccinés constituent un groupe en meilleure santé que les moins vaccinés. L'ONS explique : Les ASMR [taux de mortalité standardisés sur l'âge] toutes causes confondues pour l'année en cours étaient plus faibles dans les trois premières semaines après une dose de vaccin que dans les semaines suivantes après cette dose. Cela pourrait être dû à un "effet vaccinal sain", les personnes malades (à cause de COVID-19 ou d'une autre maladie) étant susceptibles de retarder la vaccination. Par conséquent, les personnes qui ont été récemment vaccinées sont, à court terme, en meilleure santé que la population générale.

À la lumière de cette explication de l'ONS, les professeurs Neil et Fenton et leurs collègues ont mis à jour leur article complet pour l'aborder en détail. Ils soulignent que dans le même rapport de décembre, l'ONS fait une déclaration contradictoire, à savoir que les personnes cliniquement vulnérables, loin de renoncer à la vaccination, étaient en fait prioritaires pour celle-ci : Le déploiement de la vaccination a également été hiérarchisé en fonction de l'état de santé des individus, les personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique et celles présentant des problèmes de santé sous-jacents étant vaccinées plus tôt.

En effet, le professeur Neil et ses collègues notent que "rien n'indique que les patients en phase terminale ou gravement malades au Royaume-Uni étaient moins susceptibles d'être vaccinés. Au contraire, les directives du NHS stipulent explicitement que les personnes les plus gravement malades sont celles qui doivent être vaccinées en priorité dans chaque groupe d'âge. De plus, le retour d'information des médecins de soins palliatifs connus des auteurs confirme que les patients en phase terminale étaient effectivement prioritaires pour recevoir la vaccination."

Heureusement, nous n'avons pas besoin de rester dans l'ignorance à ce sujet, car l'ONS a publié des données sur les septuagénaires en très mauvaise santé et leurs taux de mortalité par statut vaccinal au fil du temps. Grâce à ces données, nous sommes en mesure de vérifier si l'effet "vacciné en bonne santé" allégué existe réellement. Le professeur Neil et ses collègues expliquent : [L'ONS] présente des pourcentages de janvier à octobre 2021, de personnes en très mauvaise santé, définies comme ayant connu 12 épisodes hospitaliers enregistrés ou plus depuis le 1er janvier 2020 ou ayant deux comorbidités ou plus - mais ne le fait que pour les 70-79 ans. 13 % des 70-79 ans faisaient partie de ce groupe de personnes en très mauvaise santé en janvier 2021. Il semble raisonnable de supposer que la taille de ce groupe en très mauvaise santé est fortement corrélée à la taille de tout groupe moribond (proche de la mort) et qu'elle servirait donc de bon indicateur. Si la très mauvaise santé explique à elle seule le taux de mortalité des non-Covidés, nous devrions nous attendre à voir une mortalité non-Covidée plus ou moins constante au sein de ce groupe de très mauvaise santé, indépendamment du statut vaccinal. En d'autres termes, si l'on ne considère que les personnes en très mauvaise santé, le pic de mortalité autour de l'introduction du vaccin devrait disparaître, car on a supposé qu'il était dû au fait que les personnes en très mauvaise santé étaient présentes dans des proportions différentes et changeantes dans les deux groupes. Mais maintenant, nous examinons deux groupes dans lesquels tous sont en très mauvaise santé, de sorte que la proportion de chaque groupe en très mauvaise santé reste à 100% tout au long de l'étude. Que constatons-nous ? Tout d'abord, examinons les proportions de personnes en très mauvaise santé dans chaque catégorie de vaccination au fil du temps, que le professeur Neil et ses collègues ont calculées à partir des données disponibles.

Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le pourcentage de personnes en très mauvaise santé dans la catégorie des non-vaccinés (la ligne bleue) est systématiquement inférieur à celui de la population globale (la ligne noire) et qu'il diminue régulièrement. Cela signifie que les non-vaccinés sont en fait un groupe en meilleure santé que les vaccinés, et non en moins bonne santé - exactement ce que l'on attendrait étant donné la politique déclarée de donner la priorité aux personnes cliniquement vulnérables. Cela contredit, bien sûr, la notion d'un effet vaccinal sain. Comme l'écrivent le professeur Neil et ses collègues : Cela suggère que non seulement les personnes en très mauvaise santé n'ont pas été exclues du déploiement de la première dose, mais qu'elles ont été prioritaires : d'où le pourcentage réduit restant. La diminution plutôt que l'augmentation du pourcentage de non-vaccinés en très mauvaise santé au moment du déploiement de la première dose constitue donc une réfutation directe de l'hypothèse selon laquelle l'augmentation de la mortalité non covidienne observée chez les non-vaccinés à ce moment-là était due à leur moribondité. Qu'en est-il des autres catégories de vaccination ? On observe une nette augmentation du nombre de personnes en très mauvaise santé dans le groupe ayant reçu plus de 21 jours après la première dose (ligne grise ci-dessus) au moment de l'introduction de la deuxième dose, le pourcentage doublant entre avril et juin. Toutefois, le taux de mortalité non lié aux covidés dans ce groupe a été multiplié par 10 au cours de la même période (ligne jaune ci-dessous), de sorte que le doublement de la proportion de personnes en très mauvaise santé ne pourrait expliquer qu'une petite partie de l'augmentation apparente de la mortalité observée.

En outre, selon le professeur Neil et ses collègues, il n'y a aucune raison de penser que la politique consistant à donner la priorité à la vaccination des personnes cliniquement vulnérables a été abandonnée pour la deuxième dose.



Et ce n'est pas tout. Nous pouvons comparer le taux de mortalité non lié à la Covid chez les personnes non vaccinées et en très mauvaise santé au taux des 70-79 ans non vaccinés en général. Nous nous attendrions à ce que la mortalité non covidienne reste globalement constante dans ces deux groupes tout au long du déploiement du vaccin, car il n'y a aucune raison pour qu'elle change. Cependant, nous savons déjà qu'il y a un pic inattendu dans le groupe général non vacciné - c'est ce que nous essayons d'expliquer. L'explication de l'ONS, bien sûr, est un effet du vaccin en bonne santé, c'est-à-dire que c'est parce que la proportion en très mauvaise santé dans le groupe augmente à mesure qu'ils renoncent à la vaccination. Cependant, nous pouvons voir ci-dessous que le même pic apparaît également juste chez les personnes en très mauvaise santé (ligne orange, semaines 6-8). Ce phénomène ne peut pas être causé par l'effet des vaccinés en bonne santé, car l'ensemble du groupe est en très mauvaise santé, et la proportion de personnes en très mauvaise santé ne change donc pas. Cela signifie qu'il doit avoir une autre cause.

Un dernier élément de preuve provient de la comparaison entre le taux de mortalité non covidien des personnes non vaccinées en très mauvaise santé (ligne orange ci-dessous) et celui des personnes vaccinées en très mauvaise santé (ligne bleue). Ces lignes devraient être identiques, car elles indiquent toutes deux les taux de mortalité non covidienne des personnes en très mauvaise santé, et ne devraient pas être affectées par le statut vaccinal ou un effet vaccinal sain, puisque nous ne considérons que les personnes en très mauvaise santé. Pourtant, ils sont différents : la ligne des non-vaccinés présente des pics au moment de la mise en place du vaccin, tandis que celle des vaccinés est lisse, plate et toujours plus basse. Comme cela ne peut pas s'expliquer par un effet vaccinal sain, le professeur Neil et ses collègues affirment que cela est cohérent avec la mauvaise catégorisation des décès en tant que non vaccinés, le pic de décès se situant en réalité chez les personnes récemment vaccinées.

Les travaux du professeur Neil, du professeur Fenton, de la docteure Craig et de leurs collègues semblent démolir toute affirmation selon laquelle les pics étranges et inquiétants de décès non liés à la Covid chez les personnes non vaccinées dans les données de l'ONS peuvent être attribués à un effet vaccinateur sain. Au contraire, il apparaît que le groupe vacciné était en moins bonne santé - comme on pourrait s'y attendre dans le cadre d'une politique de vaccination prioritaire des personnes cliniquement vulnérables. Cette constatation est également conforme aux affirmations de l'UKHSA dans ses rapports de surveillance des vaccins, selon lesquelles la vaccination "a été privilégiée chez les personnes plus vulnérables ou plus exposées à une maladie grave" et, par conséquent, "plus exposées à un risque d'hospitalisation ou de décès dû à des causes autres que la COVID-19". Il est temps pour l'ONS d'enquêter correctement sur ces pics de décès et d'arrêter de prétendre à un effet vaccinal sain qui est contredit par ses propres données.