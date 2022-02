Poutine "ordonne l'invasion de l'Ukraine" : Des sources du renseignement affirment que les troupes russes "préparent la bataille finale" avec des chars blindés peints de la lettre "Z" qui se dirigent vers la frontière malgré l'appel téléphonique de deux heures de Macron au Kremlin en faveur de la paix (Daily Mail)

Poutine "ordonne l'invasion de l'Ukraine" : Des sources du renseignement affirment que les troupes russes "préparent la bataille finale" avec des chars blindés peints de la lettre "Z" qui se dirigent vers la frontière malgré l'appel téléphonique de deux heures de Macron au Kremlin en faveur de la paix.

Article originel : Putin 'orders Ukraine invasion': Intelligence sources claim Russian troops 'are making final battle plans' with armoured tanks painted with letter 'Z' heading to border despite Macron pleading for peace in two-hour phone call to the Kremlin

Daily Mail, 20.02.22, 16h02