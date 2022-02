Public Health Scotland retient désormais les données sur le vaccin contre la COVID-19, y compris les décès - Les anti-vaxxers s'en serviraient à mauvais escient, mais s'agit-il d'un gouvernement responsable ? (TrialSite News)

Public Health Scotland retient désormais les données sur le vaccin contre la COVID-19, y compris les décès - Les anti-vaxxers s'en serviraient à mauvais escient, mais s'agit-il d'un gouvernement responsable ?

Article originel : Public Health Scotland Now Withholds COVID-19 Vaccine Data Including Deaths—Concerns Anti-Vaxxers Misuse but is this Responsible Gov?

TrialSite News, 23.02.22

Public Health Scotland va cesser de publier un résumé hebdomadaire des cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès par statut vaccinal en raison de données "mal interprétées". Déclarant que "les problèmes liés à l'incertitude sur le nombre de personnes ayant reçu un vaccin, entre autres, signifient que les données sont susceptibles d'être mal interprétées." Cela semble scandaleux. Une agence de santé publique va arrêter tous les rapports parce que certaines personnes dans le public peuvent utiliser les données de manière appropriée. Il suffit donc de les cacher à partir de maintenant ?

Cela semble similaire à la situation du Centre étatsunien de contrôle et de prévention des maladies (CDC), telle que rapportée par le New York Times. Le CDC a retenu des données clés associées aux vaccins contre la COVID-19.

Pour en revenir à l'Écosse, qui a annoncé ce changement cette semaine, l'agence de santé publique a déclaré qu'elle se concentrerait sur la publication de données plus solides et plus complexes sur l'efficacité des vaccins.

L'agence de santé publique écossaise a déclaré à l'un des principaux organes de presse de ce pays basé au Royaume-Uni, The Scotsman, que "les données sont délibérément utilisées à mauvais escient par les militants anti-vaccination", a écrit Conor Matchett. Pourtant, TrialSite soulève la question des données, de la transparence ...

