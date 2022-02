Selon le Jt de 20h de France 2, le Québec renoncerait à la taxe contre les non-vaccinés suite au convoi de la liberté

Jusqu'à maintenant le Jt de France 2 avait évité le sujet mais ce soir, le Jt a traité du phénomène (à 29'15" sur la vidéo du Jt"). Selon le Jt de 20h de France 2, le Québec renoncerait à la taxe contre les non-vaccinés dans le contexte du convoi de la liberté.



"Au Québec, la pillule avait eu beaucoup de mal à passer. Obligation vaccinale qui en plus de diviser la population avait découler sur une vive et rare protestation dans la ville d'Ottawa Eh bien on apprend aujourd'hui que le Québec renonce à taxer les non vaccinés"



Sont évoqués dans le mini-reportage à la fin du journal (30'10"), une peur possible des autorités du Québec de voir un mouvement à la manière des gilets jaunes ou bien aux Etats-Unis, la prise du Capitol. "Les autorités québecoises reconnaissent à demi-mots que la grogne les a inquiétés."



Ce qui prouve que la résistance quand il est encore temps permet d'obtenir des ménagements. L'île des Gaulois antillais irréductibles a réussi à ne pas se faire imposer la vaccination obligatoire pour les soignants et aux dernières nouvelles le gouvernement français leur réserverait le vaccin traditionnel Novavax devant le faible taux de vaccination de la population alors que la Métropole devra se contenter des vaccins à séquence génétique dont les effets secondaires ne sont pas négligeables.

- Covid-19. L'îlot de résistants gaulois des Antilles recevra en priorité des "vaccins traditionnels", les autres en Métropole auront les vaccins à ARNm ou à vecteur ADN