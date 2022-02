Selon une infirmière, Trudeau et sa femme auraient simulé la vaccination à la télévision en direct

UNE INFIRMIÈRE CERTIFIÉE CONFIRME QUE JUSTIN TRUDEAU ET SA FEMME SOPHIE ONT SIMULÉ UNE VACCINATION EN DIRECT À LA TÉLÉVISION Article originel : CERTIFIED NURSE CONFIRMS JUSTIN TRUDEAU AND WIFE SOPHIE FAKED VACCINATION ON LIVE TV

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et sa femme Sophie auraient simulé leur vaccination au COVID-19 en direct à la télévision.

Article originel : Says Canadian Prime Minister Justin Trudeau and wife Sophie faked their COVID-19 vaccinations on live television.

Politifact, 2.02.22

Les Trudeau ont reçu leur injection de COVID-19, malgré les affirmations contraires.



Une photo de Reuters montre un gros plan de l'aiguille qui pénètre dans le bras du Premier ministre.

Le narrateur de la vidéo Facebook affirme que le fait que le personnel de santé ait utilisé une seule main pour administrer le vaccin constitue un "signal d'alarme". Traditionnellement, les vaccins intramusculaires tels que le vaccin COVID-19 sont administrés à deux mains, mais cela ne signifie pas en soi que l'injection était une performance.

Voir les sources de cette vérification des faits

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son épouse Sophie ont pris leurs premières doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 le 23 avril dans une pharmacie Rexall, en direct à la télévision. Trudeau a relevé sa manche, s'est approché de sa femme et lui a demandé : "Tu veux bien me tenir la main ?". La pharmacienne a injecté la dose à travers la peau de son bras gauche, à l'emplacement de son tatouage sur le haut du bras. Pendant qu'elle administre la piqûre, on peut entendre le cliquetis des caméras en arrière-plan.

Mais une femme prétendant être une infirmière diplômée a déclaré que les injections des Trudeau étaient fausses.

Dans une vidéo partagée sur Facebook et sur Rumble, la femme a avancé plusieurs raisons pour lesquelles les injections des Trudeau étaient "manifestement fausses", notamment le fait que l'employé qui a fait les piqûres n'a utilisé qu'une seule main.

"Personne ne fait ça. On ne fait pas d'injections IM de cette façon", a-t-elle dit, en utilisant un raccourci pour intramusculaire. Elle a également suggéré que l'aiguille utilisée était peut-être "une aiguille rétractable".

La publication a été signalée dans le cadre des efforts déployés par Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation sur son fil d'actualité. (En savoir plus sur notre partenariat avec Facebook).

Bien que les professionnels de la santé soient formés à utiliser les deux mains lors des injections, l'utilisation d'une seule main ne signifie pas que le vaccin a été falsifié. En outre, les aiguilles rétractables sont utilisées pour aider à protéger les patients et les travailleurs de la santé contre les blessures, mais elles restent efficaces pour administrer les vaccins.

"La vidéo avec les Trudeau n'est pas une démonstration de la technique que nous utilisons pour former le personnel de la pharmacie aux vaccinations, mais elle ne réfute pas non plus nécessairement le fait que les Trudeau ont été vaccinés", a déclaré un porte-parole de l'American Pharmacists Association à PolitiFact.

PolitiFact a également contacté l'Association des pharmaciens du Canada, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario. Nous mettrons l'article à jour si nous recevons des réponses.

En général, une injection intramusculaire comme le vaccin contre la COVID-19 est administrée avec deux mains - une main est utilisée pour trouver le muscle deltoïde tandis que l'autre main injecte le vaccin dans le muscle. Le Guide des pratiques canadiennes d'immunisation du gouvernement canadien précise que la peau du bras "doit être étirée à plat (entre le pouce et l'index) au moment de l'administration".

Bien que le travailleur n'ait utilisé qu'une seule main, une photo en gros plan de l'injection du premier ministre prise par le photojournaliste Blair Gable pour Reuters montre que l'aiguille est entrée dans la zone deltoïde de son bras.