Selon une méta-analyse parrainée par le Johns Hopkins Institute for Applied Economics, les mesures de confinement de la COVID-19 sont un échec total (TrialSite News)

Une méta-analyse parrainée par le Johns Hopkins Institute for Applied Economics : Les mesures de confinement de la COVID-19 : un échec total

Article originel : Meta-Analysis Sponsored by Johns Hopkins Institute for Applied Economics: COVID-19 Lockdowns An Utter Failure

TrialSite News, 4.02.22



Récemment, le Johns Hopkins Institute for Applied Economics a commandé une étude sur l'impact des confinements en cas de pandémie, centrée sur la COVID-19. Dirigée par Steve H. Hanke, professeur d'économie appliquée et fondateur et codirecteur de l'Institut Johns Hopkins d'économie appliquée, de santé mondiale et d'étude de l'entreprise commerciale, l'étude comptait également parmi ses auteurs Jonas Herby, conseiller spécial au Centre d'études politiques de Copenhague, au Danemark, ainsi que Lars Jonung, professeur émérite d'économie à l'Université de Lund, en Suède. Après un examen systématique et une méta-analyse visant à explorer les preuves empiriques à l'appui de l'affirmation selon laquelle les confinements réduisent la mortalité liée à la COVID-19, l'étude de 62 pages des auteurs a révélé que les confinements "réduisaient la mortalité liée à la COVID-19 de 0,2 % en moyenne", un chiffre minime lorsqu'on comprend l'impact de telles actions. Les coûts réels des confinements de la COVID-19 vont de la réduction sévère de l'activité économique à l'augmentation du chômage, en passant par la création de conditions propices à l'agitation politique et la contribution à la violence domestique, tout en servant globalement à miner la démocratie libérale.

Tout d'abord, les auteurs ont utilisé des moteurs de recherche pour identifier 18 590 études qui couvraient potentiellement ...



Lire la suite