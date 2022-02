Surmortalité post-vaccinale: des scientifiques allemands sondent les statistiques officielles (France Soir)

Lors du second semestre 2021, la surmortalité est de 4 % sur toute la population, et de 7 % pour la cohorte âgée entre 35 et 75 ans. DR

En Allemagne, mathématiciens, médecins et statisticiens se sont penchés sur la question de la surmortalité en 2021, par rapport aux années précédentes. Analysant les statistiques officielles, ils observent une corrélation entre les courbes de surmortalité et celles des campagnes de vaccination, et concluent donc, sans surprise, à la responsabilité des injections. Dans le même temps, la presse allemande s'est elle aussi sérieusement intéressée aux effets secondaires des vaccins.



« L'étrange pandémie » de 2020 et la surmortalité de 2021

Selon le professeur Riessinger, au cours de l’année 2020, qu’il nomme « celle de l’étrange pandémie », aucune surmortalité n’est observée, si l’on se base sur les chiffres officiels. En revanche, une surmortalité surgit en 2021, représentant entre 1,7 et 1,8 % de plus que la mortalité observée entre 2016 et 2020, soit entre 17 000 et 18 000 décès supplémentaires. La majorité de ces décès concernent des personnes entre 35 et 75 ans, alors que l’âge moyen de décès pour cause de Covid-19 est au-dessus de 75 ans.

C'est essentiellement au second semestre 2021 que l'on observe d'importantes variations. Une période corrélée avec le lancement de la campagne généralisée de vaccination. Lors du second semestre 2021, la surmortalité est de 4 % sur toute la population, et de 7 % pour la cohorte âgée entre 35 et 75 ans. Pour cette cohorte, sur les 14 000 décès excédentaires en 2021, 10 000 ont eu lieu durant le second semestre. Une tendance qui ne fait que s’accentuer depuis septembre 2021.