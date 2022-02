Ukraine : situation et contexte (SPR)

Un bref aperçu de la situation en Ukraine et de son contexte géopolitique.

Comme l'avait prédit SPR il y a plus d'un an , l'actuelle administration américaine et ses stratèges en politique étrangère poursuivent désormais leur campagne géopolitique en Ukraine, là où ils l'avaient interrompue en 2016. La Russie, à son tour, semble déterminée à défendre la Crimée "annexée" ( base de la flotte russe de la mer Noire) ainsi que les parties russophones de la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine (voir carte ci-dessus).



Pour mieux comprendre la situation actuelle en Ukraine, les ressources suivantes peuvent intéresser certains de nos lecteurs.

Pour en savoir plus sur le contexte géopolitique général et l'importance de l'Ukraine , lisez "The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives" ( PDF ), le livre classique de 1997 de l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale et directeur du CFR Zbigniew Brzezinski (extraits en annexe). au dessous de). Brzezinski a prédit qu'entre 2005 et 2010, l'Ukraine "devrait se préparer à des négociations sérieuses avec l'UE et l'OTAN". En 2004/2005, les États-Unis ont aidé à organiser la « révolution orange » réussie à Kiev ; lorsque ses résultats ont été inversés en 2010, les États-Unis ont aidé à organiser le plus puissant "EuroMaidan" en 2013/2014. En réponse, la Russie a pris le contrôle de la Crimée et a soutenu la sécession de facto des parties russophones de l'est de l'Ukraine.

Pour explorer les nombreuses "ONG" qui ont aidé à préparer les révolutions ukrainiennes ou les changements de régime, consultez notre longue liste de 1600 organisations (y compris "Bellingcat") financées par le National Endowment for Democracy (NED) américain, essentiellement une façade de la société civile de la CIA. .

Pour revivre le fameux appel téléphonique "fuck the EU" entre la secrétaire d'État américaine adjointe Victoria Nuland et l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Pyatt, consultez la transcription et la version audio sur le site Web de la BBC. Au cours de l'appel, qui a eu lieu avant la révolution Euromaïdan ou le changement de régime en février 2014, Nuland et Pyatt ont discuté de qui devrait « entrer » dans le futur gouvernement ukrainien. Victoria Nuland est aujourd'hui sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques.

Pour en savoir plus sur le « massacre de Maïdan » en février 2014, regardez Le massacre des tireurs d'élite sur le Maïdan en Ukraine (18 ans et plus) par le professeur Ivan Katchanovski de l'Université d'Ottawa. Essentiellement, il semble que les États-Unis aient employé des combattants nationalistes ukrainiens et des tireurs d'élite mercenaires étrangers (principalement de Géorgie) pour aggraver la situation à Kiev et réaliser une deuxième révolution ou un changement de régime.

Pour en savoir plus sur la destruction non résolue du vol MH-17 au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, regardez "MH17 - Appel à la justice" (2019) ou lisez MH17 - 1000 jours (2017). Les preuves actuelles indiquent une éventuelle opération OTAN / Ukrainienne et une tromperie ultérieure ou une opération bâclée et une dissimulation ultérieure (similaire à Itavia 870 en 1980 ) - bien qu'une erreur fatale des rebelles ukrainiens de l'Est, peut-être en réponse à une provocation aérienne, demeure également une possibilité.

Pour en savoir plus sur l' implication apparente de la famille Biden dans la corruption du marché ukrainien du gaz , regardez les enregistrements Biden Ukraine Bribe Tapes , qui contiennent d'étonnants appels téléphoniques divulgués entre le vice-président américain Biden et le président ukrainien Porochenko, ainsi que des témoignages clés. En 2020, le président Trump et son conseiller juridique Giuliani ont tenté de tirer parti de ce matériel contre la campagne présidentielle de Biden, mais ils ont été interceptés par le DOJ et le FBI.

Pour en savoir plus sur la relation de Trump, qui dure depuis des décennies, non pas avec "les Russes", mais avec des "hommes d'affaires" principalement juifs en Ukraine et en Russie , lisez Trump et la Russie : les innombrables connexions israéliennes (Haaretz) ou regardez Trump et la Russie : Mafia Money Laundering . Essentiellement, la présidence Trump doit être considérée, dans une large mesure, comme une opération israélienne visant à empêcher Clinton, à mettre fin à l'accord nucléaire iranien d'Obama et à déplacer l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. SPR couvrira ce sujet de manière beaucoup plus détaillée dans une analyse future.

Pour en savoir plus sur les soi-disant piratages informatiques russes contre le Parti démocrate américain et certaines cibles européennes en 2016 - très probablement dirigés par le FBI, des partenaires de l'OTAN et CrowdStrike, sous-traitant en cybersécurité affilié à l'OTAN - lisez "Russian Hacking": NATO PsyOp Revealed .

Pour mieux comprendre pourquoi les reportages des médias occidentaux sur les conflits géopolitiques sont principalement de la propagande, lisez The American Empire and its Media , The "Integrity Initiative" et The Propaganda Multiplier (sur les agences de presse) ou regardez The CIA and the Media (Channel 4, 1986) . Pour en savoir plus sur les techniques de propagande russe , lisez notre analyse sur la propagande russe .

Pour comparer les médias offrant différentes perspectives géopolitiques, consultez le SPR Media Navigator . Si la guerre devait éclater en Ukraine, consultez les plateformes dédiées telles que South Front .

Pour regarder un documentaire qui combine plusieurs des sujets ci-dessus, voir The Magnitsky Act: Behind The Scenes , probablement le film politique le plus censuré de ces dernières années...