Un hôpital allemand refuse de soigner un enfant de 3 ans en raison du statut vaccinal des parents (Off Guardian)

Un hôpital allemand refuse de soigner un enfant de 3 ans en raison du statut vaccinal des parents Article originel : German hospital denies care to 3-year-old child over parents’ vaccination status Par Kit Knightly Off Guardian, 3.02.22

Un hôpital allemand a refusé de soigner un enfant en bas âge parce que ses parents ne sont pas vaccinés.

Le jeune Chypriote souffre d'une maladie cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale spécialisée non disponible à Chypre. Il devait donc être transporté par avion à Francfort, mais lorsqu'il a appris que les parents de l'enfant n'étaient pas vaccinés, l'hôpital allemand est revenu sur sa décision et a refusé de soigner le garçon. Selon des rapports de Politico et Breitbart, le garçon s'est également vu refuser un traitement au Royaume-Uni et en Israël.



Heureusement, un hôpital d'Athènes a accepté d'opérer l'enfant, mais l'évolution de la situation reste préoccupante.

Pour être clair, les enfants de moins de cinq ans ne sont pas obligés d'être vaccinés en Allemagne, et aucune loi ne stipule que les parents non vaccinés ne sont pas autorisés à entrer dans les hôpitaux. Au contraire, selon un porte-parole du ministère allemand de la santé, les hôpitaux sont libres de décider de leur propre politique.

Quelle que soit la personne qui a décidé de cette politique, refuser tout soin, en particulier aux enfants, est un précédent terrible à créer. Le fait qu'il s'agisse prétendument d'une décision de l'hôpital n'est guère réconfortant, étant donné que l'État n'a rien fait pour protéger l'enfant ou ses droits.

Nous avons vu beaucoup de cela pendant la pandémie, un processus par lequel les gouvernements créent des atmosphères sans réellement faire des règles ou changer les lois.

Au Royaume-Uni, TOUS les mandats et lois sur les masques comprenaient des clauses stipulant qu'il était à la fois a) le droit de chacun de refuser d'en porter un s'il estimait qu'il lui causait de la détresse, et b) illégal de défier les gens ou de leur demander la raison pour laquelle ils ne portaient pas de masque.

Malgré ces faits, des entreprises et même des membres du public ont pris l'initiative d'appliquer de manière rigide des règles de port de masque qui n'ont jamais existé, enfreignant ainsi régulièrement la loi.

Il en va de même pour les ventilateurs. L'UE, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous publié des "directives" qui "suggéraient" ou "recommandaient" l'utilisation de ventilateurs pour les patients "Covid", sans jamais en faire une règle. Ces recommandations ont été traitées comme des règles et ont probablement entraîné de nombreux décès évitables.

C'est ainsi que la "pandémie" a fonctionné. L'hystérie débridée est délibérément cultivée et ensuite simplement autorisée à se répandre.

Il n'est pas difficile de voir que cela s'étend aux soins de santé pour les non-vaccinés.



Aucun gouvernement n'édictera de règles strictes concernant l'utilisation préférentielle des ressources ou le refus de traitement, mais il pourra publier des "lignes directrices" au langage sournois, tout en déclarant publiquement que toutes les décisions en matière de soins de santé sont prises par les hôpitaux.

Nous avons déjà vu des hôpitaux aux États-Unis retirer des patients des listes de transplantation parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Les institutions médicales du Canada ont défendu cette politique.

Le gouvernement d'Australie occidentale interdit déjà aux parents non vaccinés de rendre visite à leurs enfants à l'hôpital.

Mais cette mesure va encore plus loin : apparemment, les enfants peuvent désormais se voir refuser des soins parce que leurs parents ne sont pas vaccinés.

Allons-nous maintenant voir les hôpitaux prendre davantage de ces "décisions difficiles" ? Refuser de soigner les personnes non vaccinées, ou même leurs enfants ? Peut-être en suivant les "meilleures pratiques" suggérées par les gouvernements qui se lavent les mains des retombées ?

Il est intéressant de noter que le garçon n'est pas un citoyen allemand, il vit à Chypre et son père est de nationalité russe. En tant que tel, c'est quelqu'un que le public pourrait trouver beaucoup plus facile à discriminer qu'un enfant allemand.

Un cas pratique parfait, pourrait-on dire, pour introduire en douceur le concept de refus de soins auprès de certains "citoyens irresponsables", ou quel que soit le nom qu'ils choisissent de nous donner.