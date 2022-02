Un jeune homme de 33 ans en bonne santé meurt après qu'un deuxième vaccin Pfizer ait entraîné de graves troubles auto-immuns (TrialSite News)

Un jeune homme de 33 ans en bonne santé meurt après qu'un deuxième vaccin Pfizer ait entraîné de graves troubles auto-immuns Article originel : Healthy 33 Year Old Dies After Second Pfizer Vaccination Leads to Severe Autoimmune Disorders TrialSite News, 1.02.22

Un homme de 33 ans en bonne santé, marié et père d'une fille d'un an, est décédé après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19, connu sous le nom de BNT162b2 ou "Comirnaty". À peine 48 heures après avoir reçu sa deuxième dose, fin août, Brandon Pollet est tombé gravement malade, avec une forte fièvre, de graves maux de tête et un nombre élevé de caillots sanguins, rapporte le profil GoFundMe de la famille. Ce qui semblait être une maladie auto-immune grave n'a fait qu'empirer le 21 octobre, date à laquelle Brandon a été admis à l'hôpital pour la première fois : il y est resté 9 jours et est rentré chez lui le 2 novembre. Pourtant, il est resté très malade, incapable de faire baisser sa température corporelle constamment élevée et luttant continuellement contre la faiblesse. Il a finalement dû retourner à l'hôpital le 12 décembre pour y subir un traitement contre la maladie de Still et la maladie de HLH de type adulte. Les traitements comprenaient de la chimio et des stéroïdes, ainsi que de l'insuline quotidienne et des perfusions de produits sanguins. D'énormes factures se sont accumulées, comme on peut l'imaginer dans le système de santé étatsunien, tandis que sa femme, Jessica, a pris un congé FMLA pour soutenir son mari. Comme le rapportent les médias locaux, Brandon est décédé le 28 janvier, les médecins de Louisiane ayant reconnu une relation directe avec la deuxième dose du vaccin COVID-19, selon la famille et les médias locaux.



Bien que la position officielle de la plupart des institutions médicales, des National Institutes of Health aux U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et à la Food and Drug Administration, en passant par les administrations des plus grands systèmes de santé, soit que les événements indésirables graves et les décès sont rares, compte tenu de l'ampleur du programme de vaccination de masse COVID-19, TrialSite suggère que rare peut tout de même représenter un nombre important d'incidents.

Selon le site web du VAERS des CDC, les rapports de décès post-vaccination sont "rares". Pourtant, dans la base de données VAERS, plus de décès ont été signalés en 2021 qu'au cours de la décennie précédente combinée. Bien sûr, cela ne prouve pas que le vaccin soit associé à ces décès, mais les chiffres sont vraiment inquiétants et des enquêtes plus approfondies doivent être menées. TrialSite examine le point de vue des CDC sur les événements indésirables graves et les décès. Dans toute autre situation normale, le nombre de décès signalés dans le système de notification des événements indésirables des CDC (VAERS) aurait déclenché l'interrupteur.