Une revue de la littérature et une méta-analyse des effets des confinements sur la mortalité de la Covid-19 : "peu ou pas d'effet" (Studies in Applied Economics)

UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE ET UNE MÉTA-ANALYSE DES EFFETS DES CONFINEMENTS SUR LA MORTALITÉ COVID-19 Article originel : A LITERATURE REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF LOCKDOWNS ON COVID-19 MORTALITY Par Jonas Herby*, Lars Jonung**, and Steve H. Hanke*** Studies in Applied Economics , 4.02.22

Résumé

Cette revue systématique et cette méta-analyse sont conçues pour déterminer s'il existe des preuves empiriques pour soutenir la croyance que les "confinements" réduisent la mortalité de la COVID-19. Les confinements sont définis comme l'imposition d'au moins une intervention obligatoire et non pharmaceutique (NPI). Les NPI sont tous les mandats gouvernementaux qui restreignent directement les possibilités des personnes, comme les politiques qui limitent les mouvements internes, ferment les écoles et les entreprises, et interdisent les voyages internationaux. Cette étude a utilisé une procédure de recherche et de filtrage systématique dans laquelle 18 590 études sont identifiées qui pourraient potentiellement répondre à la croyance posée. Après trois niveaux de filtrage, 34 études se sont finalement qualifiées. Sur ces 34 études éligibles, 24 ont pu être incluses dans la méta-analyse. Elles ont été séparées en trois groupes : les études sur l'indice de rigueur du confinement, les études sur l'ordre de se mettre à l'abri (SIPO) et les études sur les NPI spécifiques. Une analyse de chacun de ces trois groupes permet de conclure que les confinements ont eu peu ou pas d'effet sur la mortalité liée à la COVID-19. Plus précisément, les études sur l'indice de rigueur montrent que les confinements en Europe et aux États-Unis n'ont réduit la mortalité due à la COVID-19 que de 0,2 % en moyenne. Les SIPO ont également été inefficaces, ne réduisant la mortalité due à la COVID-19 que de 2,9 % en moyenne. Les études spécifiques sur les NPI ne trouvent pas non plus de preuves générales d'effets notables sur la mortalité due à la COVID-19.

Si cette méta-analyse conclut que les mesures de confinement ont eu peu ou pas d'effets sur la santé publique, elles ont imposé d'énormes coûts économiques et sociaux là où elles ont été adoptées. En conséquence, les politiques de confinement sont mal fondées et devraient être rejetées en tant qu'instrument de politique pandémique.





*** Steve H. Hanke est Senior Fellow à l'Independent Institute et professeur d'économie appliquée, fondateur et codirecteur de l'Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise à l'Université Johns Hopkins.

*Jonas Herby est conseiller spécial au Centre d'études politiques de Copenhague, au Danemark. Ses recherches portent sur le droit et l'économie. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université de Copenhague.

**Lars Jonung est professeur émérite d'économie à l'université de Lund en Suède. Il a été président du Conseil suédois de politique fiscale en 2012-2013, conseiller en recherche à la Commission européenne de 2000 à 2010 et conseiller économique principal du Premier ministre Carl Bildt en 1992-1994. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Californie, Los Angeles.