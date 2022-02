[Vidéo] Poutine a bel et bien humilié Macron (Le Media)

Alors qu'Emmanuel Macron a pris son bâton de pèlerin et s'est rendu à Moscou ce lundi pour rencontrer Vladimir Poutine, les fanzouzes de notre bien aimé chef de l'Etat triomphaient déjà. En effet, des fuites orchestrées par la diplomatie française nous laissaient penser qu'il y avait eu des grandes avancées grâce à notre très fort président.

Mais coup de tonnerre. Très rapidement, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a sèchement clarifié les choses, explique le New York Times. Ce dernier a démenti que les deux présidents aient signé un accord de désescalade, laissant entendre que c'était aux Etats-Unis et non à la France de négocier un tel accord. Une manière, toujours selon le New York Times, de saper l'autorité diplomatique de la France et même sa crédibilité.