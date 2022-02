Wimbledon est prêt à laisser Novak Djokovic défendre son titre malgré son refus de se faire vacciner contre le virus de la Covid (The Telegraph)

Wimbledon est prêt à laisser Novak Djokovic défendre son titre malgré son refus de se faire vacciner contre le virus de la Covid.

Article originel : Wimbledon poised to let Novak Djokovic defend his title despite refusal to get Covid jab

Par Ben Rumsby et Tom Morgan, Correspondant Sports News 15 Février 2022

The Telegraph

Djokovic a déclaré qu'il sacrifierait la chance de devenir le plus grand joueur de tennis de tous les temps si cela signifiait changer sa position sur le vaccin.



Wimbledon est prêt à laisser Novak Djokovic défendre son titre malgré son refus de se faire vacciner contre le virus de la Covid.

Le Serbe a déclaré mardi qu'il préférait sacrifier son titre plutôt que de se faire vacciner, mais Tim Henman, membre du conseil d'administration du All England Club, a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'interdiction pour Djokovic...

