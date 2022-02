Zelensky a accepté de discuter avec le Kremlin, le lieu des négociations est en cours de discussion. Israël pressenti comme pays médiateur (RT)

Zelensky a accepté de discuter avec le Kremlin, le lieu des négociations est en cours de discussion - Kiev

Article originel : Zelensky agreed to talks with Kremlin, venue being discussed – Kiev

RT, 25.02.22



Les responsables ukrainiens discutent déjà des conditions de négociations potentielles avec la Russie, selon Kiev.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prêt à commencer à négocier un cessez-le-feu avec la Russie, a déclaré son porte-parole, affirmant que Kiev a été en contact avec le Kremlin au sujet d'un lieu et d'une date possibles pour les discussions. Moscou avait précédemment déclaré que le dirigeant ukrainien avait "disparu" après avoir initialement accepté de négocier.

"Je dois réfuter les affirmations selon lesquelles nous avons refusé de négocier", a écrit Sergii Nykyforov, porte-parole de Zelensky, dans un post Facebook samedi.

"L'Ukraine était et reste prête à parler de cessez-le-feu et de paix", a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu'actuellement, "les parties se consultent sur le lieu et le moment du processus de négociation."

Kiev a également semblé confirmer les informations selon lesquelles le gouvernement Zelensky avait demandé à Tel Aviv de servir de médiateur lors des discussions avec le Kremlin.

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré au New York Times que Tel Aviv n'avait pas encore répondu. "Ils n'ont pas dit non. Ils essaient de comprendre où ils se situent dans cette partie d'échecs", a-t-il déclaré, ajoutant : "Nous pensons qu'Israël est le seul État démocratique au monde qui entretient d'excellentes relations avec l'Ukraine et la Russie."

Peu avant que Nykyforov ne publie sa déclaration, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé que Kiev avait refusé de tenir des négociations vendredi, ajoutant que Kiev avait suggéré de reporter la discussion de la question à samedi.

Zelensky avait auparavant proposé Varsovie, la capitale polonaise, comme lieu de discussion plutôt que Minsk, la proposition de Moscou, mais il a "disparu" peu après, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, vendredi. Le porte-parole du Kremlin a également accusé des "éléments nationalistes" au sein de l'Ukraine d'avoir déployé des roquettes dans des zones résidentielles à peu près au même moment, avertissant que cela pourrait faire des victimes civiles.

Dans un discours national prononcé tôt vendredi, le président ukrainien a déclaré qu'il n'avait "pas peur de discuter avec la Russie", notamment d'un "statut de neutralité" pour l'Ukraine, mais a exigé des garanties de la part de tiers. Le dirigeant ukrainien a également affirmé que l'OTAN et les dirigeants européens avaient laissé l'Ukraine se débrouiller seule.

Moscou a lancé une "opération militaire spéciale" dans le Donbass tôt jeudi matin à la demande des républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) récemment reconnues dans la région, promettant de démilitariser l'Ukraine et de défendre la population contre "l'agression ukrainienne". La mission a ciblé des sites militaires dans toute l'Ukraine et les forces russes ont depuis avancé dans les grandes villes, se rapprochant apparemment de la capitale, Kiev.

Les dirigeants occidentaux ont réagi par une série de sanctions sévères visant les institutions financières, les hauts fonctionnaires, les législateurs et les médias russes, y compris des sanctions à l'encontre du président Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov personnellement.