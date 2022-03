[Vidéo] Actualités. Autopsie : la myocardite post-vaccinale est la "cause principale" du décès de deux adolescents (TrialSite News)

Actualités. Autopsie : la myocardite post-vaccinale est la "cause principale" du décès de deux adolescents Article originel : News | Autopsy: Post-Vaccination Myocarditis “Primary Cause” of Two Teens’ Deaths TrialSite News, 7.03.22

Deux adolescents qui, respectivement, ont été retrouvés morts dans leur lit trois et quatre jours après avoir reçu leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech sont probablement morts d'une myocardite toxique, selon une étude clinique et autopsique publiée le 15 février dans les Archives of Pathology and Laboratory Medicine du College of American Pathologists...