Blocus saoudien. Les pêcheurs yéménites risquent tout pour nourrir leur famille.Des centaines de pêcheurs ont été tués ou blessés en mer depuis le début de la guerre (MEE)

Les pêcheurs yéménites qui risquent tout pour nourrir leur famille Article originel : The Yemeni fishermen risking everything to feed their families Middle East Eye, 13.03.22

Des centaines de pêcheurs ont été tués ou blessés en mer depuis le début de la guerre. Ceux qui restent sont obligés de naviguer plus loin - et de risquer encore plus.



Attraper du poisson pour vivre au Yémen ne consiste pas seulement à sauter dans un bateau et à jeter un filet dans la mer. Il faut aussi dire au revoir à sa famille et la préparer au fait qu'elle ne vous reverra peut-être jamais.

Car ce qui était autrefois une occupation assez routinière est, depuis le début de la guerre en 2014, souvent devenu une question de vie ou de mort.

Cela n'a pas grand-chose à voir avec les tempêtes ou les courants traîtres en mer, mais plutôt avec le fait qu'après que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré la plupart des eaux territoriales du Yémen zone de conflit, les pêcheurs ont fréquemment été visés par des tirs et tués lorsqu'ils tentaient d'y travailler.

En août 2019, au moins 334 pêcheurs auraient été tués ou blessés depuis 2015, selon les statistiques de l'autorité de la pêche du Yémen. D'autres ont été arrêtés et ont vu leurs bateaux saisis, tandis que certains sont désormais détenus dans des prisons saoudiennes au Yémen.

'Lorsque nous essayons de pêcher dans des zones plus profondes, où il y a beaucoup de poissons, les hélicoptères Apache nous poursuivent et les combattants nous tirent dessus'.

- Ahmed Futaih, pêcheur à Aden



"Nous sommes autorisés à pêcher dans des zones spécifiques près de la plage", a déclaré à Middle East Eye Ahmed Futaih, un pêcheur d'une quarantaine d'années de la ville d'Aden.

"Mais lorsque nous essayons de pêcher dans des zones plus profondes, où il y a beaucoup de poissons, les hélicoptères Apache nous poursuivent et les combattants nous tirent dessus ou leurs bateaux militaires nous arrêtent et saisissent nos bateaux".

"Un de mes collègues a été arrêté par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et ils ont saisi son bateau. Ils ne l'ont libéré qu'après qu'il ait signé des papiers disant qu'il ne pêcherait plus dans les zones interdites."

Les rapports locaux estiment que sur les quelque 100 000 pêcheurs du Yémen, depuis 2015, plus d'un tiers (37 000) ont démissionné et ont ainsi perdu leurs revenus.

Ceci dans l'un des pays les plus pauvres du monde, où la guerre a fait que des dizaines de milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine et qui a été déclaré par les Nations unies comme la pire crise humanitaire au monde....

Lire la suite