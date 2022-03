Ces Africains chassés des trains qui quittent l’Ukraine vers l’Europe (Mondafrique)

Des étudiants africains fuyant l’Ukraine sont victimes de graves discrimination raciale de la part des gardes-frontières et souvent repoussés des trains qui pourraient les emmener vers l’Europe. Le Président en exercice de l’Union Africaine et Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, suivent de près l’évolution de la situation en Ukraine et sont particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens Africains, se trouvant du côté Ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité.

Ces deux personnalités africaines rappellent que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et, à ce titre, devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l’abri du conflit en Ukraine, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale.