Des combattants volontaires britanniques pourraient avoir déclenché la frappe mortelle sur une base ukrainienne après que leurs téléphones aient été détectés.

Article originel : British volunteer fighters may have triggered deadly strike on Ukrainian base after their phones were detected

Par Jack Hardy

The Telegraph, 19.03.22



Le Telegraph a appris que 12 à 14 numéros de téléphone commençant par +44 étaient visibles par les équipements de surveillance avant le tir de missile.



Des combattants volontaires britanniques sont soupçonnés d'avoir déclenché une frappe aérienne meurtrière sur une base militaire ukrainienne après que leurs téléphones aient été détectés dans la zone, peut révéler le Telegraph.

Au moins 35 personnes ont été tuées, dont potentiellement trois anciens soldats des forces spéciales britanniques, lorsque 30 missiles de croisière russes ont pulvérisé l'installation de Yavoriv, près de la frontière polonaise, le 13 mars.

La cible de la base aurait été le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité, où l'Ukraine formait des recrues civiles étrangères pour sa brigade internationale.

Le Telegraph a appris qu'environ 12 à 14 numéros de téléphone commençant par +44 étaient visibles par les équipements de surveillance dans la zone dans les heures précédant le tir de missile.

Des sources de sécurité ont déclaré que des mercenaires payés par le groupe Wagner, une société militaire secrète ayant des liens avec le Kremlin, étaient soupçonnés d'opérer sur le terrain à ce moment-là...

