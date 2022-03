[Silence dans le P.A.F] Des dizaines d'enfants tués, blessés au Yémen selon UNICEF (MEM)

Des dizaines d'enfants tués, blessés au Yémen selon UNICEF Article originel : Dozens of children killed, injured in Yemen: UNICEF Middle East Monitor, 12.03.22

Des dizaines d'enfants yéménites ont été tués ou blessés dans des affrontements à travers le pays au cours des deux derniers mois, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) samedi, rapporte l'agence Anadolu.

"Rien qu'au cours des deux premiers mois de cette année, 47 enfants auraient été tués ou mutilés dans plusieurs endroits du Yémen", a déclaré Philippe Duamelle, représentant de l'UNICEF au Yémen, dans un communiqué.

Duamelle a déclaré que le conflit dans le pays arabe s'est intensifié depuis l'année dernière, les enfants étant toujours "les premiers et les plus touchés."

"Depuis l'escalade du conflit au Yémen il y a près de sept ans, l'ONU a vérifié que plus de 10 200 enfants ont été tués ou blessés. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé."

Il a appelé toutes les parties au conflit et "ceux qui ont une influence sur elles" à protéger les civils et en particulier les enfants "en tout temps."

"La violence, la misère et le chagrin ont été monnaie courante au Yémen, avec de graves conséquences sur des millions d'enfants et de familles. Il est grand temps qu'une solution politique durable soit trouvée pour que la population et ses enfants puissent enfin vivre dans la paix qu'ils méritent tant", a déclaré le responsable de l'ONU.

Le Yémen est en proie à la violence et à l'instabilité depuis 2014, lorsque les rebelles Houthis, alliés à l'Iran, ont capturé la majeure partie du pays, y compris la capitale Sanaa.

Le conflit a créé l'une des pires crises humanitaires d'origine humaine au monde, avec près de 80 % du pays, soit environ 30 millions de personnes, ayant besoin d'aide humanitaire et de protection et plus de 13 millions étant en danger de famine, selon les estimations de l'ONU.