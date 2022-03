Des témoignages évoquent le dynamitage du théâtre de Mariupol par le bataillon néonazi Azov (Vidéo)

Donbass Insider 22.03.22 Marioupol – Les civils dénoncent les crimes des combattants du régiment néo-nazi Azov

Le 20 mars 2022, alors que nous menions une mission humanitaire près de Sartana, en périphérie nord-est de Marioupol, nous croisons de nombreux civils qui ont récemment fui la ville grâce à l’avancée des troupes russes et de celles de la RPD (République Populaire de Donetsk), dont un, Nikolaï, acceptera de parler face caméra des crimes du régiment néo-nazi Azov contre les habitants. Un témoignage confirmé par celui d’autres civils ayant réussi à évacuer la ville. Alors que nous livrons les derniers produits alimentaires qu’il nous reste, et des couches pour bébé dans le cinquième village prévu dans notre mission humanitaire près de Sartana, un homme sort de la maison où il est hébergé et commence à discuter avec nous. Nous découvrons alors qu’il a récemment réussi à fuir Marioupol, après trois semaines d’horreur. Je lui demande s’il sait par hasard ce qui s’est réellement passé à la maternité et au théâtre de Marioupol, sur lesquels les médias occidentaux ont fait récemment leurs gros titres. Et là surprise, Nikolaï sait ce qui s’y est passé, il a vu de ses propres yeux, comment la maternité a été transformée en position militaire et en position de tir par les combattants du régiment Azov (qu’il appelle toujours bataillon Azov d’ailleurs). Il confirme que l’hôpital avait été évacué vers une autre zone, et qu’il n’était donc plus en état de fonctionnement. Il explique aussi que le théâtre dramatique de Marioupol n’a pas du tout été détruit par un bombardement de l’armée russe, mais que les combattants du régiment Azov l’ont fait exploser ! Voir l’interview de Nikolaï sous-titrée en français :