Dites bonjour à l'or russe et au Petroyuan chinois (The Craddle)

Dites bonjour à l'or russe et au Petroyuan chinois

Article originel : Say Hello to Russian Gold and Chinese Petroyuan

Par Pepe Escobar

The Craddle, 15.03.22



Cela a été long à venir, mais enfin certains éléments clés des nouvelles fondations du monde multipolaire sont révélés.

Vendredi, après une réunion par vidéoconférence, l'Union économique eurasienne (UEEA) et la Chine ont convenu de concevoir le mécanisme d'un système monétaire et financier international indépendant. L'UEEA est composée de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Biélorussie et de l'Arménie. Elle établit des accords de libre-échange avec d'autres nations eurasiennes et s'interconnecte progressivement avec l'initiative chinoise "Belt and Road" (BRI).

À toutes fins utiles, l'idée vient de Sergei Glazyev, le plus grand économiste indépendant de Russie, ancien conseiller du président Vladimir Poutine et ministre de l'intégration et de la macroéconomie de la Commission économique eurasienne, l'organe de réglementation de l'UEEA.

Le rôle central de Glazyev dans l'élaboration de la nouvelle stratégie économique/financière russe et eurasienne a été examiné ici. Il a vu venir la pression financière occidentale sur Moscou des années avant les autres.

De manière assez diplomatique, Glazyev a attribué la concrétisation de l'idée aux "défis et risques communs liés au ralentissement économique mondial et aux mesures restrictives à l'encontre des États de l'UEEA et de la Chine".

Traduction : la Chine étant une puissance eurasienne au même titre que la Russie, elles doivent coordonner leurs stratégies pour contourner le système unipolaire étatsunien.

Le système eurasien sera basé sur "une nouvelle monnaie internationale", très probablement avec le yuan comme référence, calculée comme un indice des monnaies nationales des pays participants, ainsi que des prix des matières premières. Le premier projet sera déjà discuté à la fin du mois.



Le système eurasien est appelé à devenir une alternative sérieuse au dollar étatsunien, car l'UEE pourrait attirer non seulement les nations qui ont rejoint la BRI (le Kazakhstan, par exemple, est membre des deux), mais aussi les principaux acteurs de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ainsi que l'ANASE. Les acteurs d'Asie occidentale - Iran, Irak, Syrie, Liban - seront inévitablement intéressés.

À moyen et long terme, la diffusion du nouveau système se traduira par l'affaiblissement du système de Bretton Woods, dont même les acteurs/stratèges sérieux du marché américain admettent qu'il est pourri de l'intérieur. Le dollar étatsunien et l'hégémonie impériale font face à une mer agitée.



Montrez-moi cet or gelé

Pendant ce temps, la Russie a un sérieux problème à régler. Le week-end dernier, le ministre des finances Anton Siluanov a confirmé que la moitié de l'or et des réserves étrangères de la Russie ont été gelés par des sanctions unilatérales. Il est ahurissant de constater que les experts financiers russes ont placé une grande partie des richesses de la nation à un endroit où elles peuvent être facilement accessibles - et même confisquées - par l'"Empire du mensonge" (copyright Poutine).

Au début, ce que Siluanov voulait dire n'était pas très clair. Comment Elvira Nabiulina et son équipe de la Banque centrale ont-ils pu laisser la moitié des réserves de change et même l'or être stockés dans des banques et/ou des coffres occidentaux ? Ou s'agit-il d'une tactique de diversion sournoise de la part de Siluanov ?

Personne n'est mieux équipé pour répondre à ces questions que l'inestimable Michael Hudson, auteur de la récente édition révisée de Super Imperialism : The Economic Strategy of the American Empire.

Hudson a été très franc : "La première fois que j'ai entendu le mot "gelé", j'ai pensé que cela signifiait que la Russie n'allait pas dépenser ses précieuses réserves d'or pour soutenir le rouble, en essayant de lutter contre un raid occidental à la Soros. Mais maintenant, le mot 'gelé' semble avoir signifié que la Russie l'avait envoyé à l'étranger, hors de son contrôle."

"Il semble qu'au moins à partir de juin dernier, tout l'or russe était conservé en Russie même. Dans le même temps, il aurait été naturel de conserver des titres et des dépôts bancaires aux États-Unis et en Grande-Bretagne, car c'est là que se produisent la plupart des interventions sur les marchés mondiaux des changes", ajoute Hudson,

Pour l'essentiel, tout est encore en suspens : "Ma première lecture a supposé que la Russie devait faire quelque chose d'intelligent. Si elle était intelligente pour déplacer de l'or à l'étranger, peut-être faisait-elle ce que font les autres banques centrales : le "prêter" aux spéculateurs, moyennant le paiement d'intérêts ou de frais. Tant que la Russie ne dira pas au monde où son or a été placé, et pourquoi, nous ne pourrons pas le comprendre. Était-il à la Banque d'Angleterre - même après que l'Angleterre ait confisqué l'or du Venezuela ? Était-il dans la Fed de New York - même après que la Fed ait confisqué les réserves de l'Afghanistan ?"

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de clarification supplémentaire ni de la part de Siluanov ni de Nabiulina. Des scénarios tourbillonnent sur une série de déportations vers le nord de la Sibérie pour trahison nationale.



Hudson ajoute des éléments importants au puzzle :