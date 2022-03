Donbass - les civils évacuent Mariupol et révèlent les méthodes de combat des néo-nazis du régime d'Azov (Donbass Insider)

Le 18 mars 2022, nous nous sommes rendus dans la partie ouest de Marioupol où les combats entre l'armée russe, la milice populaire de la RPD (République populaire de Donetsk) et le régiment néo-nazi Azov font toujours rage. Nous avons pu voir de nombreux civils évacuer enfin Marioupol après plusieurs semaines terribles à se cacher dans des caves, et nous leur avons demandé comment s'était passée la cohabitation avec les combattants d'Azov. Lorsque nous sommes arrivés, la partie de la ville déjà sous le contrôle de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD était en ruines après les violents combats qui s'y sont déroulés. Les bâtiments sont gravement endommagés, et des corps gisent dans les rues, car personne n'a pris le risque de les enterrer sous les tirs. La zone que nous avons visitée n'est qu'à quelques mètres de l'endroit où les combats se poursuivent, et on entend régulièrement des coups de feu. Grâce à l'arrivée des soldats russes et de la RPD, les civils peuvent enfin fuir Marioupol, et nous croisons une longue colonne de voitures et de personnes fuyant la ville à pied, certaines avec des enfants, d'autres avec leurs animaux domestiques.

La Russie a mis à disposition des bus pour évacuer les civils qui n'ont pas de voiture, et ils se remplissent rapidement. En une journée, pas moins de 13 751 civils ont été évacués de Mariupol, ce qui porte le nombre total d'habitants évacués à 56 743 depuis l'ouverture des corridors humanitaires. Afin de sauver un maximum de civils, la Russie a proposé aux néo-nazis du régiment Azov de les laisser quitter Marioupol via des couloirs sécurisés, afin qu'ils cessent d'utiliser les habitants comme boucliers humains pour retarder au maximum le moment où ils seront liquidés. Mais l'Ukraine a refusé cette proposition, montrant ainsi que Kiev ne se soucie pas de la vie des civils. Certains de ces "braves" néo-nazis d'Azov, ayant compris qu'ils étaient finis, ont échangé leurs uniformes contre des vêtements civils et ont fui la ville via les couloirs humanitaires mis en place par la Russie, malgré les contrôles effectués aux checkpoints (les soldats vérifient notamment la présence de tatouages sur le corps des hommes). Moscou estime qu'entre 150 et 200 d'entre eux ont quitté Mariupol en direction de Zaporozhie, par groupes de 10 à 15 personnes. Mais l'armée russe les a repérés et en a éliminé 93 dans la nuit. En parlant aux civils qui se trouvent encore à Marioupol et à ceux qui fuient la ville, nous avons eu la confirmation que les combattants néonazis du régiment Azov utilisent les habitants comme boucliers humains, les empêchant de quitter la ville, et installant leurs équipements militaires et leurs positions de tir près des abris anti-bombes, et même dans les maisons, provoquant ainsi leur destruction lorsque l'armée russe ou la milice populaire de la RPD riposte. Un civil qui a évacué la veille a révélé à plusieurs journalistes que c'est le régiment Azov qui a détruit le dramatique théâtre de Mariupol pendant sa retraite, et non l'armée russe. De nombreux habitants nous demandent de diffuser leur appel pour leurs proches à Odessa, ou en Russie, afin qu'ils aient une chance de savoir qu'ils vont bien. Beaucoup ne savaient pas que des bus étaient fournis par la Russie, et ont obtenu l'information par nous. D'autres, qui refusent d'évacuer Mariupol, ont dévalisé l'entrepôt d'un grand magasin, afin de se procurer de la nourriture et surtout de l'eau, car les habitants sont dans les caves depuis près de trois semaines sans que les combattants du régiment Azov ne leur aient donné quoi que ce soit à quoi s'accrocher. Les combattants ukrainiens bombardent maintenant les zones de Marioupol qui sont sous le contrôle de la Russie et de la RPD, blessant 15 civils qui s'y trouvent encore, dont un bébé.



Voir le reportage filmé sur place, ainsi que l'interview d'un civil qui a évacué Marioupol la veille, le tout sous-titré en français:

https://www.youtube.com/embed/Td6w08uJlWs?feature=oembed



Alors que les combats se poursuivent à Marioupol (les soldats tchétchènes éliminent les néo-nazis d'Azov retranchés dans l'usine Azovstal), la milice populaire de la RPD a percé les défenses de l'armée ukrainienne à Maryinka et progresse dans la localité. Les localités de Taramchuk et Ugledar sont maintenant sous le contrôle de la RPD.