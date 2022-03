Étude de Stanford publiée dans "Cell" et financée par la fondation Gates: La protéine Spike persiste dans le sang des patients des semaines après la vaccination anti-COVID de Pfizer (TrialSite News)

Étude de Stanford : La protéine Spike persiste dans le sang des patients des semaines après la vaccination par Pfizer COVID

Article originel : Stanford Study: Spike Protein Persists in Patients’ Blood Weeks After Pfizer COVID Vaccination

TrialSite News, 17.03.22





Une nouvelle étude du département de pathologie de l'Université de Stanford, publiée dans Cell et financée par les National Institutes of Health, la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres institutions, suggère que les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID avaient au moins autant de protéine spike dans leur sang que les personnes non vaccinées qui ont été infectées par le virus.



Questions sur la protéine spike

La biodistribution du vaccin COVID à base d'ARNm est devenue une question de longue date pour les chercheurs et surtout pour les patients qui prétendent avoir été blessés par le vaccin. Parmi les principales questions soulevées par les sceptiques des vaccins contre la COVID à base d'ARNm figure le comportement de l'antigène de la protéine spike, qui, selon certains chercheurs, est cytotoxique.





Comparaison du plasma dans différents groupes de cohortes

Les chercheurs ont comparé plusieurs lots de plasma provenant de différents groupes de patients. Les chercheurs ont prélevé le plasma de 530 patients hospitalisés présentant des symptômes modérés à sévères de la COVID et l'ont comparé au plasma de 87 patients présentant des symptômes " plutôt légers ", au plasma de 196 patients mongols vaccinés et au plasma prélevé sur 37 individus " sains " avant la pandémie (en tant que groupe témoin).

Enfin, les chercheurs ont également examiné la salive de 20 personnes en bonne santé.



Biopsies de ganglions lymphatiques également comparées

Les chercheurs ont également prélevé des biopsies de ganglions lymphatiques à partir de mammographies - sept chez des patients ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer contre la COVID, trois chez des patients non vaccinés et sept chez des patients décédés des symptômes de la COVID, qu'ils ont comparés à un groupe témoin de biopsies prélevées chez des patients décédés avant la pandémie.





Le niveau de la protéine spike dans le sang des personnes vaccinées est égal à celui des personnes infectées

Les chercheurs ont déterminé que la protéine spike était présente chez les personnes vaccinées dans leurs ganglions lymphatiques jusqu'à deux semaines après la vaccination.

"Nous constatons que la vaccination BNT162b2 produit des réponses IgG au spike et au RBD à des concentrations aussi élevées que celles des patients COVID-19 gravement malades et suit une évolution temporelle similaire", écrivent les chercheurs. "Contrairement à l'infection, qui stimule des réponses IgM et IgA robustes mais de courte durée, la vaccination montre un biais prononcé pour la production d'IgG, même aux premiers moments."



Le pic persiste pendant des jours, des semaines dans le sang des patients vaccinés.

Les chercheurs ont également constaté que dans les 1 à 2 jours suivant la vaccination, 96 % des patients présentaient une médiane de 47 picogrammes de protéine spike par millilitre de sang et jusqu'à 174 pg/mL. On sait que les patients infectés par la COVID présentant des symptômes aigus ont une médiane de 70 pg de protéine de pointe par ml de sang.

Une semaine après la vaccination, 63 % des patients présentaient des niveaux détectables de protéine spike dans le sang - une médiane de 1,7 pg/mL.

"Nous avons détecté l'antigène de pointe chez 96 % des vaccinés dans le plasma prélevé 1 à 2 jours après l'injection primaire, les niveaux d'antigène atteignant jusqu'à 174 pg/mL", ont écrit les auteurs. "La gamme des concentrations d'antigène de pointe dans le sang des vaccinés à ce stade précoce recoupe largement la gamme des concentrations d'antigène de pointe rapportées dans le plasma dans une étude sur l'infection aiguë, bien qu'un petit nombre de personnes infectées présentaient des concentrations plus élevées de l'ordre du ng/mL. À des moments ultérieurs après la vaccination, les concentrations d'antigène du spike dans le sang diminuent rapidement, bien que le spike soit encore détectable dans le plasma chez 63 % des vaccinés une semaine après la première dose."



La "période fenêtre" masque la persistance de la protéine spike

Les patients qui ont reçu une injection de rappel n'avaient plus de niveaux détectables de protéine spike dans leur sang après 21 jours, selon l'article. Mais les chercheurs ont conclu qu'au moment de la deuxième injection ou de l'injection de rappel, le système immunitaire des patients produisait des anticorps qui se lient à l'antigène de la protéine spike et réduisaient l'efficacité des tests pendant cette "période fenêtre".

"Ensemble, nos résultats sont cohérents avec les anticorps spécifiques de la protéine spike qui bloquent la détection de l'antigène dans les tests basés sur la capture d'antigène", ont écrit les auteurs.

Les auteurs suggèrent que la protéine spike ( ou de pointe) réside toujours dans le sang des patients - peut-être jusqu'à 28 jours après la vaccination - mais qu'elle est indétectable avec les kits de tests antigéniques actuels.



Biodistribution, quantité et persistance de la protéine spike parmi les nombreuses inconnues des vaccins à ARNm

"La biodistribution, la quantité et la persistance de l'ARNm du vaccin et de l'antigène du pic après la vaccination et des antigènes viraux après l'infection par le SRAS-CoV-2 sont incomplètement comprises mais sont susceptibles d'être des déterminants majeurs des réponses immunitaires", ont écrit les auteurs.



