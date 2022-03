EXCLUSIF : Hunter Biden a aidé à obtenir des millions de dollars de financement pour un entrepreneur étatsunien en Ukraine spécialisé dans la recherche d'agents pathogènes mortels, selon des courriels envoyés par ordinateur portable, ce qui soulève de nouvelles questions sur le fils disgracié de l'ancien vice-président (Daily Mail)

EXCLUSIF : Hunter Biden a aidé à obtenir des millions de dollars de financement pour un entrepreneur étatsunien en Ukraine spécialisé dans la recherche d'agents pathogènes mortels, selon des courriels envoyés par ordinateur portable, ce qui soulève de nouvelles questions sur le fils disgracié de l'ancien vice-président.

Article originel : EXCLUSIVE: Hunter Biden DID help secure millions in funding for US contractor in Ukraine specializing in deadly pathogen research, laptop emails reveal, raising more questions about the disgraced son of then vice president

Daily Mail, 25.03.22



Le gouvernement russe a tenu une conférence de presse jeudi, affirmant que Hunter Biden avait aidé à financer un programme de recherche militaire américain sur les "armes biologiques" en Ukraine.

Ces allégations ont toutefois été qualifiées de stratagème de propagande éhonté visant à justifier l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine et à semer la discorde aux États-Unis.

Mais les courriels et la correspondance obtenus par le DailyMail.com sur l'ordinateur portable abandonné de Hunter montrent que les allégations pourraient bien être vraies.

Les courriels montrent que Hunter a aidé à obtenir des millions de dollars de financement pour Metabiota, un entrepreneur du ministère de la Défense spécialisé dans la recherche sur les maladies à l'origine de pandémies.

Il a également présenté Metabiota à une entreprise gazière ukrainienne prétendument corrompue, Burisma, pour un "projet scientifique" impliquant des laboratoires de haute sécurité biologique en Ukraine.

Le fils du président et ses collègues ont investi 500 000 dollars dans Metabiota par l'intermédiaire de leur société Rosemont Seneca Technology Partners.

Ils ont levé plusieurs millions de dollars de fonds pour la société auprès de géants de l'investissement, dont Goldman Sachs...