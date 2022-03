EXCLUSIF. L'OMS déclare qu’elle a conseillé à l’Ukraine de détruire les pathogènes dans les laboratoires de santé pour prévenir la propagation de maladies (Reuters)

EXCLUSIF. L'OMS déclare qu’elle a conseillé à l’Ukraine de détruire les pathogènes dans les laboratoires de santé pour prévenir la propagation de maladie

Article originel : EXCLUSIVE WHO says it advised Ukraine to destroy pathogens in health labs to prevent disease spread

Par Jennifer Rigby et Jonathan Landay*

Reuters 11.03.22

Le 11 mars (Reuters) - L’Organisation mondiale de la Santé a conseillé à l’Ukraine de détruire les pathogènes à haut risque hébergés dans les laboratoires de santé publique du pays afin de prévenir "tout déversement potentiel" qui propagerait une maladie parmi la population, a déclaré l’agence à Reuters.





Comme de nombreux autres pays, l’Ukraine dispose de laboratoires de santé publique qui étudient la façon d’atténuer les menaces de maladies dangereuses touchant à la fois les animaux et les humains, y compris, plus récemment, la COVID-19. Ses laboratoires ont reçu le soutien des États-Unis, de l’Union européenne et de l’OMS.



Les experts en biosécurité affirment que le mouvement de troupes russes en Ukraine et le bombardement de ses villes ont augmenté le risque d’évasion de pathogènes, si l’une de ces installations était endommagée.



En réponse aux questions de Reuters sur son travail avec l’Ukraine avant et pendant l’invasion de la Russie, l’OMS a déclaré dans un courriel jeudi qu’elle a collaboré avec les laboratoires de santé publique ukrainiens pendant plusieurs années pour promouvoir des pratiques de sécurité qui aident à prévenir "dissémination accidentelle ou délibérée d’agents pathogènes."



"Dans le cadre de ces travaux, l’OMS a fortement recommandé au ministère de la Santé de l’Ukraine et à d’autres organismes responsables de détruire les pathogènes à haut risque pour prévenir tout déversement potentiel", a déclaré l’OMS, une agence des Nations Unies.



L’OMS n’a pas précisé quand elle avait fait cette recommandation ni quels types d’agents pathogènes ou de toxines se trouvaient dans les laboratoires ukrainiens. L’Agence n’a pas non plus répondu aux questions quant à savoir si ses recommandations avaient été suivies.



Les responsables ukrainiens à Kiev et à leur ambassade à Washington n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.



Les capacités de laboratoire de l’Ukraine ont été au centre d’une guerre d’information croissante depuis que la Russie a commencé à déplacer des troupes en Ukraine il y a deux semaines.

Vendredi, la Russie a convoqué une réunion des 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU pour réaffirmer, sans fournir de preuves, une allégations de longue date selon laquelle l’Ukraine exploitait des laboratoires d’armes biologiques avec l’appui du département étatsunien de la Défense. L’accusation a été niée à plusieurs reprises par l’Ukraine et les États-Unis, où les responsables gouvernementaux avertissent la Russie qu’elle pourrait l’utiliser comme prétexte pour déployer ses propres armes chimiques ou biologiques. Izumi Nakamitsu, le Haut Représentant des Nations Unies pour les affaires de désarmement, a déclaré vendredi au Conseil de sécurité que les Nations Unies "ne sont pas au courant" d’un quelconque programme d’armes biologiques en Ukraine, qui a rejoint une interdiction internationale de ces armes, la Russie, les États-Unis et 180 autres pays. Les représentants de l’ONU ont également déclaré que l’OMS, dans son travail avec l’Ukraine, n’est au courant d’aucune activité dans le pays qui violerait les traités internationaux « y compris sur les armes chimiques ou biologiques ». La déclaration de l’OMS à Reuters faisait uniquement référence aux laboratoires de santé publique. L’agence a déclaré qu’elle encourage toutes les parties à coopérer à "l’élimination sûre et sécurisée de tous les agents pathogènes qu’ils rencontrent, et à tendre la main pour l’assistance technique au besoin." Il a offert d’aider autant que possible avec l’orientation technique et la coordination.

*Reportage de Jennifer Rigby et Jonathan Landay; Montage par Michele Gershberg et Howard Goller