Exécutions de masse en Arabie saoudite : le pied de nez de MBS à l’Occident (MEE)

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est rendu à Riyad en plein massacre d’État. Le 12 mars, l’Arabie saoudite a battu son record d’exécutions de masse lorsque les médias officiels ont annoncé que 81 personnes avaient été mises à mort. Trois autres personnes ont été exécutées la veille de l’arrivée de Johnson.

Alors que le monde entier est occupé par la crise ukrainienne et la hausse des prix de l’énergie, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) semble avoir jugé la période propice à ces exécutions à grande échelle. Il sait que l’avenir de nombreux dirigeants occidentaux, notamment Boris Johnson et le président américain Joe Biden, ainsi que la reprise économique mondiale après deux années d’inflation liées au Covid-19 dépendent de l’obtention de pétrole et de gaz bon marché. ..

