Facebook et Instagram vont temporairement autoriser les utilisateurs de certains pays à faire l'éloge des néonazis d'Azov, d'appeler à la mort de Poutine et Loukachenko et à la violence contre les Russes lorsqu'ils parlent de l'invasion de l'Ukraine, rapporte Reuters (The Guardian/Reuters)

Meta Platforms va autoriser les utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans certains pays à appeler à la violence contre les Russes et les soldats russes dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine, selon des courriels internes vus par Reuters jeudi, dans le cadre d'un changement temporaire de sa politique en matière de discours haineux. La société de médias sociaux autorise également temporairement certains messages appelant à la mort du président russe Vladimir Poutine ou du président biélorusse Alexandre Loukachenko dans des pays comme la Russie, l'Ukraine et la Pologne, selon une série de courriels internes adressés à ses modérateurs de contenu. Ces appels à la mort seront autorisés à moins qu'ils ne contiennent d'autres cibles ou qu'ils présentent deux indicateurs de crédibilité, comme le lieu ou la méthode, indique un courriel, dans le cadre d'une modification récente des règles de l'entreprise en matière de violence et d'incitation. Meta n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La semaine dernière, la Russie a déclaré qu'elle interdisait Facebook dans le pays en réponse à ce qu'elle considérait comme des restrictions d'accès aux médias russes sur la plate-forme. Moscou a pris des mesures de répression à l'encontre des entreprises technologiques lors de son invasion de l'Ukraine, qu'elle qualifie d'"opération spéciale". De nombreuses grandes plateformes de médias sociaux ont annoncé de nouvelles restrictions de contenu autour du conflit, y compris le blocage des médias d'État russes RT et Sputnik en Europe, et ont montré des entailles dans certaines de leurs politiques pendant la guerre. Des courriels ont également montré que Meta autoriserait les éloges du bataillon d'extrême droite Azov, ce qui est normalement interdit, dans un changement rapporté pour la première fois par The Intercept. Le porte-parole de Meta, Joe Osborne, avait précédemment déclaré que l'entreprise faisait "pour l'instant une exception étroite pour les éloges du régiment Azov, strictement dans le contexte de la défense de l'Ukraine, ou dans leur rôle en tant que partie de la Garde nationale ukrainienne".

The Guardian 10.03.22 22h45

Facebook and Instagram will temporarily allow users in some countries to call for violence against Russians when speaking about the Ukraine invasion, reports Reuters.



Meta Platforms will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion, according to internal emails seen by Reuters on Thursday, in a temporary change to its hate speech policy.

The social media company is also temporarily allowing some posts that call for death to Russian President Vladimir Putin or Belarusian President Alexander Lukashenko in countries including Russia, Ukraine and Poland, according to a series of internal emails to its content moderators.



These calls for death will be allowed unless they contain other targets or have two indicators of credibility, such as the location or method, one email said, in a recent change to the company’s rules on violence and incitement.



Meta did not immediately respond to requests for comment.

Last week, Russia said it was banning Facebook in the country in response to what it said were restrictions of access to Russian media on the platform. Moscow has cracked down on tech companies during its invasion of Ukraine, which it calls a “special operation.”



Many major social media platforms have announced new content restrictions around the conflict, including blocking Russian state media RT and Sputnik in Europe, and have demonstrated carve-outs in some of their policies during the war.



Emails also showed that Meta would allow praise of the right-wing Azov battalion, which is normally prohibited, in a change first reported by The Intercept.