MAJ : De puissantes explosions sont signalées dans toute la région de Kiev. Les FAU ont ouvert le feu en utilisant plusieurs systèmes Grad. Des centaines de roquettes MLRS visent Bucha, Gostomel, Moshun, Irpen et Borispol. Le 29 mars, le ministère russe de la Défense a décidé de réduire considérablement l'activité militaire dans les directions de Kiev et de Tchernihiv. C'est ce qu'a déclaré le ministère suite aux résultats des négociations russo-ukrainiennes. "En raison du fait que les négociations sur la préparation d'un traité sur le statut neutre et dénucléarisé de l'Ukraine, ainsi que sur la fourniture de garanties de sécurité à l'Ukraine, passent à des préoccupations pratiques, en tenant compte des principes discutés lors de la réunion d'aujourd'hui, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a pris la décision de réduire drastiquement, par moments, l'activité militaire dans les directions de Kiev et de Tchernihiv afin d'accroître la confiance mutuelle et de créer les conditions nécessaires à la poursuite des négociations et à la réalisation de l'objectif ultime - la coordination et la signature de l'accord susmentionné." "Nous partons du fait que les décisions fondamentales pertinentes seront prises à Kiev et que les conditions devraient être créées pour la poursuite du travail normal", a-t-on ajouté. L'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie rendra compte plus en détail des décisions prises au retour de la délégation russe à Moscou. Le retrait partiel déclaré des troupes russes de Kiev et de Tchernihiv est un signe clair du renforcement de la Russie sur les lignes de front du Donbass. Un mois après le début de l'opération militaire en Ukraine, les responsables militaires russes ont déclaré que la libération de la région du Donbass était la principale tâche de leurs troupes. On ne sait toujours pas dans quelle mesure l'armée russe va "réduire son activité militaire" dans les régions déclarées et comment cela permettra d'assurer la sécurité des forces russes qui restent dans la banlieue de Kiev, où le groupement des FAU, soutenu par des militants étrangers, a réussi à empêcher l'avancée de la Russie dans la région pendant des semaines. Les troupes russes se sont heurtées à une forte résistance près de la capitale, l'Ukraine ayant également annoncé le 28 mars qu'elle avait repris une grande banlieue de Kiev, Irpen. Le Kremlin espère que les militaires de Kiev "auraient pris les décisions de base appropriées". Toutefois, les événements en cours à Marioupol ont confirmé que les formations nationalistes ukrainiennes n'obéissent pas aux ordres de Kiev. Elles ne manqueront pas leur chance de se venger des "agresseurs russes" qui sont restés près de la capitale. La fameuse guerre sauvage des nationalistes ukrainiens n'est pas réglementée par le régime de Kiev, ni par aucune convention internationale. Pendant ce temps, des images montrant des forces russes quittant les régions de Kiev et de Tchernihiv en direction de la Biélorussie ont été diffusées sur Internet. Certains médias biélorusses ont rapporté que de grandes colonnes d'équipements militaires de la Fédération de Russie ont été repérées en train de se déplacer vers la Biélorussie depuis l'Ukraine pour la deuxième journée. Les unités russes retirées de la région de Kiev sont passées par la région de Gomel en Biélorussie. Certains médias ukrainiens ont également rapporté que les forces russes se sont partiellement retirées de Kiev et de Tchernihiv, avertissant que l'armée russe se regroupe dans l'est pour concentrer sa puissance militaire dans la région. Alors que les médias rapportent traditionnellement, en citant des sources anonymes de l'administration étatsuneinne, que les services de renseignement étatsuniens observent déjà le retrait d'une partie des troupes russes de Kiev, le secrétaire de presse du ministère de la Défense, John Kirby, a déclaré qu'une petite quantité de troupes russes a été positionnée loin de Kiev. Il a affirmé qu'"il ne s'agit pas d'un véritable retrait" et que "nous devrions être prêts à surveiller une offensive majeure dans d'autres régions d'Ukraine." Selon certains rapports qui doivent encore être confirmés, les États-Unis et leurs alliés discutent déjà d'une aide supplémentaire potentielle de 500 millions de dollars à l'Ukraine.