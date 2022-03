Flash info J18. Bombardements dans la région de Lviv/ Les forces ukrainiennes ralentissent l'avancée russe dans le Donbass/ Zelensky parle d'une approche différente des Russes dans les pourparlers

Le 12 mars, quelques avancées des forces russes, de la RPL et de la RPD ont été signalées dans l'est de l'Ukraine, où les unités de la RPD ont poursuivi leur offensive sur les lignes de front du Donbass, tandis que les troupes russes ont progressé dans la région de Zaporizhia. Toutefois, aucune des parties belligérantes n'a remporté de victoires significatives susceptibles d'entraîner des gains stratégiques. Les combats se poursuivent dans diverses zones de la région du Donbass. Les détachements avancés de la milice populaire de Louhansk ont atteint la périphérie de la ville de Severodonetsk, qui est bloquée par les directions nord, nord-est et nord-ouest. De violents affrontements se poursuivent dans le village de Rubezhnoye et dans les faubourgs de Severodonetsk. La milice populaire de la RPL a pris le contrôle des villages de Molodezhnoye, Vozgorye. Les affrontements se poursuivent dans la ville de Popasnaya, où les régions du sud et du centre ont été minées par la RPL. Les routes de la région ont aussi été minées par les FAU.

La ville de Volnovakha, qui a été prise par la RPD le 11 mars, a été presque entièrement sécurisée, de sorte que les troupes de la RPD traversent la ville en direction de la ville d'Ugledar. Pendant ce temps, les forces armées de la Fédération de Russie avancent également vers le village de Velikaya Novoselka et la ville d'Ugledar afin d'y rejoindre les forces de la RPD.

Selon le ministère russe de la Défense, les Forces armées de la Fédération de Russie ont avancé de 12 km supplémentaires sur un large front et ont pris le contrôle des villages de Novoandreevka, Kirilovka et ont atteint la ligne de front Novomayorskoye- Pavlovka -Nikolskoye - Vladimirovka - Blagodatnoye.

Le 12 mars, les FAU déployées près du village de Maryinka, dans la banlieue sud-ouest de Donetsk, auraient repoussé l'attaque de la RPD, infligeant des pertes dans les rangs de cette dernière. De nombreuses frappes aériennes des forces aérospatiales russes ont été signalées dans la région du Donbass. Une importante explosion a été signalée dans la station balnéaire près de la ville de Slavyansk, connue pour devenir un refuge pour les FAU et les combattants nationalistes.

Dans le même temps, l'artillerie ukrainienne a poursuivi ses tirs intenses sur les positions des militaires de la RPD ainsi que sur les villes de Donetsk, Horlovka et les villages voisins, visant les infrastructures civiles et les zones résidentielles. Le marché local situé près de l'hôpital n°20 dans la ville de Donetsk a été touché.

Selon les rapports des responsables de la RPD, 26 civils ont été tués et 167 autres ont été blessés depuis l'intensification des hostilités dans la région du Donbass. Les FAU continuent de détruire des ponts afin de ralentir l'avancée des troupes russes et de leurs alliés. En mars, on a signalé la destruction de ponts dans les villages de Pavlovka et de Perechistovka.

L'utilisation de munitions au phosphore par les militaires ukrainiens dans la ville de Popasnaya a été signalée par des sources locales. Toutefois, ces affirmations doivent encore être confirmées. De telles armes sont interdites par la Convention de Genève.

Dans le sud, la situation reste tendue à Mariupol. Aucune évacuation massive de civils de la ville n'a été effectuée jusqu'à présent. Les forces russes et de la RPD poursuivent leurs opérations de nettoyage dans toutes les directions. Les unités de la RPD auraient sécurisé leurs positions dans la périphérie orientale de Mariupol, sur la rue Azovstal. Le PM de la RPD a indiqué que le 12 mars, 8 points de tir et 1 bastion militant ont été détruits. 3 chars modernisés T-64 BV et 1 BMP ont été capturés. 5 militaires de la 36e brigade de marine de l'AFU ont déposé leurs armes. 25 civils, dont 7 enfants, ont été évacués des maisons libérées.

Le ministère russe de la défense a rapporté que les forces nationalistes ukrainiennes assiégées à Mariupol ont mené un raid de pillage sur des bâtiments résidentiels de Mariupol, tirant sur les citoyens qui résistaient. Les forces ukrainiennes souffrent désormais du manque de sources, notamment d'essence. Le pillage des civils est leur dernière chance.

Dans la ville de Kharkiv, aucun assaut des forces russes n'a été signalé. Les parties belligérantes tiennent pratiquement les mêmes positions. Des tirs d'artillerie lourde ont été signalés dans les zones de Shishkovka, de la station de métro Kievskaya, de l'aéroport, de la zone industrielle Malyshevskaya, du premier poste ferroviaire sur Bavaria et de Dikanevka. Les affrontements se poursuivent dans le quartier sud de la ville d'Izyum, où les FAU tentent d'empêcher l'avancée des troupes russes au sud, en direction de la région de Slavyansk-Kramatorsk.

Aucune avancée d'aucune des parties n'a été signalée dans la région de Kiev. Les forces russes tentent d'atteindre la périphérie sud de la ville afin de la bloquer. Cependant, aucune percée n'a été signalée pendant plusieurs jours d'affilée. Les forces russes attendent probablement et renforcent leurs positions autour de la ville. Dans le même temps, le ratissage de la capitale ou tout assaut majeur sur la ville sont probablement évités. L'encerclement de la capitale a un objectif "diplomatique" visant à persuader le régime de Kiev de capituler.

Les affrontements se poursuivent dans les mêmes zones de Bucha, Irpen, Gostomel et Vorzel.

Le ministère russe de la défense a partagé les images de l'opération de couverture lors de l'atterrissage de l'avion sur l'aérodrome près de Gostomel le 24 février. Dans les régions méridionales de Mykolaiv, Kherson et Odessa, aucun développement militaire majeur n'a été signalé. Le 11 mars, au moins un hélicoptère russe Ka-52 a été abattu dans la région de Kherson.

La ville de Mykolaiv est partiellement bloquée, et les affrontements se poursuivent à la périphérie de la ville. La fortification des positions russes est signalée dans la région de Kashperovo-Nikolaevka - Peski - Khristoforovka.

Une partie du groupement russe près de Mykolaiv s'est déplacée vers Kriviy Rig et Nikopol il y a quelques jours. Les FAU attendent l'assaut dans la ville d'Odessa, en transférant des renforts depuis l'Ukraine occidentale. Le 11 mars, les forces armées ukrainiennes ont tiré sur le navire civil russe Sormovsky 3064 dans la mer d'Azov, une affaire pénale a été ouverte par le Comité d'enquête russe. Il y avait 11 membres d'équipage à bord, personne n'a été blessé. Au moment du bombardement, le navire se trouvait à une distance de 12 km au nord du village de Shabelskoye dans le Krasnodarskiy Kray. Un obus a touché l'une des cabines et le navire a pris feu. L'incendie a été localisé et le navire a quitté la zone.