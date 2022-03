Le 13 mars, plusieurs événements militaires importants ont eu lieu sur les lignes de front ukrainiennes, marquant d'importants succès des forces russes. Les centres d'entraînement des forces armées ukrainiennes dans le village de Starichi et le terrain d'entraînement militaire de Yavorovsky dans la région de Lviv ont été frappés avec des armes de précision. 180 militaires, dont des "volontaires" étrangers, auraient été tués. Les rapports doivent encore être confirmés. Quoi qu'il en soit, cette frappe est un signal clair pour les mercenaires étrangers en Ukraine. Le 13 mars, les forces de la RPL ont finalement pris le contrôle de la ville de Popasnaya après plusieurs jours d'affrontements violents dans la région. Elles ont réussi à sécuriser la périphérie de la ville par le sud et le nord. Les affrontements se poursuivent dans la périphérie ouest. Il s'agit d'une étape importante vers la ville de Soledar, située sur la route menant à la ville de Severodonetsk. Les combats se poursuivent dans la zone de l'agglomération de Severodonetsk. Le principal champ de bataille est désormais le village de Rubezhnoye situé à la périphérie nord-ouest de la ville. Les FAU déployées à Severodonetsk et Lisichansk risquent d'être coupées dans les prochains jours et les villes pourraient être bloquées en moins d'une semaine. Des tentatives d'offensives des forces de la RPD dans les zones de Marinka, Pisky et Avdiivka ont été signalées. Cependant, aucune avancée n'a été confirmée jusqu'à présent. Une avancée des forces russes et de leurs alliés a été signalée sur les lignes de front du sud du Donbass. Les forces de la RPD se rapprochent de Donetsk par le sud, étendant leur zone de contrôle le long de la route Velika Novosilka - Novotroitske. Ces avancées détruisent également les espoirs des combattants des bataillons nationalistes ukrainiens bloqués à Mariupol, qui ont demandé aux FAU de contrer le regroupement russe depuis le nord de la ville.

Pendant ce temps, les unités russes et de la RPD n'arrêtent pas les opérations de nettoyage à Mariupol, où elles se rapprochent du centre de la ville. Les nationalistes ukrainiens dans la ville souffrent déjà du manque de sources, ainsi, selon certaines estimations, la ville pourrait être nettoyée dans environ une semaine. Le 13 mars, les forces conjointes de la Fédération de Russie, de la RPD et de la RPL ont pratiquement bloqué tout le quartier d'Ordjonikidze dans la ville.

Dans la partie nord-est du front du Donbass, les forces russes n'ont toujours pas traversé la ville d'Izyum. Les affrontements se poursuivent dans les quartiers sud de la ville depuis plusieurs jours consécutifs. L'armée russe force la rivière Seversky Donets à l'ouest d'Izyum et les combats se poursuivent dans la région de Barvenkovo. Dans la région de Zaporozhye, les troupes russes seraient entrées dans la ville de Gulyai-Pole, et les affrontements se poursuivent à la périphérie. La ville d'Ugledar aurait été bombardée. Les troupes russes ne sont pas entrées dans la ville et la contournent par les flancs.

Dans la région de Kiev, les combats se poursuivent dans la zone d'Irpen, au nord-ouest. Les forces russes auraient progressé dans la ville. Dans la direction de l'est, il a été signalé précédemment que l'autoroute Kiev - Kharkiv était sous le contrôle des forces russes. Les affrontements se poursuivent près de Brovary. Aucune avancée d'aucune des parties n'a été signalée. Dans les régions du sud-ouest, la situation reste également presque inchangée. Les forces russes renforcent leurs positions le long de l'autoroute Krivoy Rog-Nikopol. La ville de Mykolaiv est partiellement bloquée, mais aucune offensive n'a été menée dans la ville. Les affrontements se poursuivent dans la région de Voznesensk.